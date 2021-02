Brunello Cucinelli. Storie di cashmere

Si chiama Neverending stories il progetto lanciato da Brunello Cucinelli per raccontare i capi che hanno contribuito negli anni ad accrescere la fama dell’azienda di Solomeo. Protagoniste della collezione sono maglie in cashmere tinte nei colori della natura: capi pensati per essere indossati, ma anche conservati, custoditi e tramandati di generazione in generazione. Proprio come una storia senza fine.