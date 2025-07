BPER punta sui private market: debutta il fondo ELTIF 2.0 firmato BlackRock

Un nuovo strumento per ampliare l’accesso ai mercati privati entra nell’offerta di BPER dedicata alla clientela private. Si tratta del BlackRock Multi Alternatives Growth Fund, un ELTIF 2.0 che consente di investire in un portafoglio globale diversificato composto da asset alternativi. Il fondo, disponibile tramite i gestori di BPER Banca Private Cesare Ponti e i consulenti finanziari della rete offre una struttura di sottoscrizione flessibile pensata anche per investitori non istituzionali. Un’alleanza strategica tra BPER e BlackRock per offrire nuove soluzioni in grado di coniugare valore nel lungo termine e sostegno all’economia reale.

La novità per i clienti BPER

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota, il BlackRock Multi Alternatives Growth Fund è un ELTIF 2.0 che offre ora anche ai clienti BPER un’esposizione a un portafoglio globale e diversificato di investimenti alternativi, con un focus su Private Equity, Infrastrutture e Credito Privato. Il fondo adotta una strategia flessibile multistrategy, investendo in una combinazione di asset illiquidi, attraverso investimenti diretti, coinvestimenti e investimenti secondari, e asset liquidi al fine di ottimizzare il profilo rischio/rendimento nel lungo periodo.

La srtruttura del fondo BlackRock

Il fondo presenta finestre mensili di ingresso e possibilità di rimborsi trimestrali, subordinati a un periodo di lock-up iniziale di 24 mesi dal primo closing del fondo che è avvenuto il 31 marzo 2025. Caratteristiche che migliorano l’accessibilità anche per gli investitori privati a mercati tradizionalmente riservati a investitori istituzionali. Classificato ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento SFDR, il fondo integra nel processo d’investimento anche criteri ambientali e sociali, come ulteriore strategia per la ricerca di rendimenti di lungo termine. L’ELTIF è disponibile presso i Gestori Private di BPER Banca Private Cesare Ponti e i Consulenti Finanziari BPER.

Il valore degli asset alternativi