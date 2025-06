Borse: tre titoli che sfidano la tempesta secondo gli analisti di Wall Street

Nonostante un contesto economico incerto, tra inflazione persistente, tassi d’interesse elevati e tensioni geopolitiche, gli analisti più accreditati di Wall Street continuano a puntare con decisione su alcuni titoli in grado di generare valore nel medio-lungo periodo.

L’ultima analisi pubblicata da TipRanks — piattaforma che monitora le performance degli analisti finanziari — rivela come le convinzioni dei professionisti del settore si concentrino su tre nomi ad alto potenziale: Nvidia, Zscaler e Salesforce. Tre aziende tecnologiche californiane molto diverse tra loro per settore e modello di business, ma accomunate da una caratteristica essenziale: la capacità di innovare e crescere.

Nvidia

La prima azienda è uno il colosso dei semiconduttori Nvidia (ticker NVDA). Nonostante alcune restrizioni imposte alle vendite verso la Cina, la società ha presentato risultati superiori alle attese nel primo trimestre del suo anno fiscale.

Secondo l’analista Harlan Sur di JPMorgan, l’azienda ha mostrato resilienza sul fronte dei ricavi e si prepara a una seconda metà dell’anno in accelerazione. Le sue nuove tecnologie per l’intelligenza artificiale sono molto richieste e gli ordini da grandi centri di calcolo in Medio Oriente e Asia sono in aumento. Anche se ci sono stati problemi con alcune vendite, Sur ritiene che l’azienda abbia già visibilità su una crescita solida almeno fino al 2026.

Per quanto riguarda il titolo, il rating è Buy con un prezzo obiettivo di 170 dollari (contro i 130 attuali)

Zscaler

In un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza informatica diventa un asset strategico. E Zscaler (ticker ZS) – secondo gli analisti – emerge in questo contesto come uno dei player più dinamici.

Secondo Brian Essex, di JPMorgan, che ha rivisto al rialzo il target price sul titolo da 275 a 292 dollari, (264 dollari il prezzo attuale) la società sta crescendo grazie a nuovi prodotti e servizi che rispondono al bisogno sempre più urgente di protezione nel mondo digitale. Alcuni di questi prodotti stanno per raggiungere il traguardo di un miliardo di dollari di ricavi annui.

“Zscaler continua a distinguersi per la capacità di innovare — afferma Brian Essex — con nuovi prodotti come Data Security Everywhere e Agentic Operations che stanno per raggiungere un ARR (Annual Recurring Revenue) vicino al miliardo di dollari”.

La società ha inoltre aumentato le stime per ricavi e profittabilità, segnale evidente di una domanda robusta nonostante i budget IT restino compressi.

Salesforce

Salesforce (ticker CRM), leader nei software per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), ha recentemente annunciato risultati superiori alle attese e un ambizioso piano di crescita. Il primo trimestre dell’anno fiscale 2025- 2026 ha visto ricavi e performance obligations in aumento, a cui si aggiunge l’acquisizione strategica di Informatica per 8 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nel data management.

Derrick Wood, analista di TD Cowen, mantiene una raccomandazione di acquisto con prezzo obiettivo a 375 dollari (240 dollari il prezzo attuale).

“Stiamo assistendo a un’accelerazione significativa nell’adozione dell’intelligenza artificiale — osserva — con l’AI ARR e il Data Cloud in crescita del 120% su base annua”. Un segnale importante è rappresentato dall’aumento del 30% nelle nuove sottoscrizioni di Agentforce da parte di clienti esistenti, testimonianza di un’adozione progressiva e consolidata.

Salesforce sta inoltre aumentando la forza vendita dopo anni di stagnazione, segnale che la domanda per i suoi prodotti è in forte ripresa. Con margini stabilmente oltre il 30%, l’azienda ha spazio per reinvestire in innovazione e rafforzare la sua leadership in un mercato in continua evoluzione.