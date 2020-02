Borra (Fidelity Int.): “Coronavirus, volatilità sui mercati può essere opportunità”

Come si muoveranno i mercati nel 2020, anche alla luce del Coronavirus? Ne abbiamo parlato insieme a Natale Borra, head of distribution Italy di Fidelity International: “Un inizio anno partito con una importante volatilità sui mercati, con adesso il tema del Coronavirus. Come casa d’investimento manteniamo una visione costruttiva sul mercato perché il quadro macroeconomico resta supportivo rispetto al fatto di avere una certa esposizione all’interno dei portafogli. Chiaramente il virus non esaurirà il suo impatto solo nei prossimi giorni, ma l’impatto a livello macroeconomico sarà più importante. La crescita cinese sarà impattata dalla chiusura delle attività produttive, ma pensiamo che la volatilità che si creerà potrebbe rappresentare un’opportunità d’investimento“.