BNP Paribas: nasce la divisione Private Banking e Wealth Management

Nuova strategia di crescita in Italia nel mercato del private banking e del wealth management per il gruppo BNP Paribas che annuncia la nascita della “Divisione Private Banking e Wealth Management”.

Con sede a Milano la nuova Divisione nasce, si legge nella nota, per servire, in una logica fortemente sinergica e trasversale, privati ed imprenditori nella gestione e valorizzazione del patrimonio. Responsabile sarà Elena Goitini, manager proveniente dal Gruppo Unicredit dove ha ricoperto ruoli-chiave in Italia ed in Central Eastern European, laureata in Economia all’Università Bocconi, con specializzazioni economico-finanziarie e di management presso SDA Bocconi, INSEAD di Parigi e IMD di Losanna alle spalle.

«La nostra ambizione – ha dichiarato Elena Goitini – è di crescere velocemente, ma in modo organico ed economicamente sostenibile, facendo leva sul patrimonio di esperienze e competenze che da anni contraddistingue BNL sul mercato italiano ed esaltando le specializzazioni del Gruppo BNP Paribas riconosciute nel mondo.

Tutto ciò per il cliente significa e significherà sempre più la possibilità di vivere un modello di servizio e di offerta completa e distintiva, tanto per le sue esigenze personali e familiari quanto per la sua attività lavorativa ed imprenditoriale».

Obiettivo della nuova divisione – si legge nella nota – è rafforzare il posizionamento di BNL-BNP Paribas sul mercato italiano del Wealth Management, dove il Private Banking della Banca già è tra i top 5, incrementando in particolare il peso dei servizi di Wealth Management e facendo leva su quattro pilastri di sviluppo:

implementazione di un’offerta specializzata di prodotti e servii arricchita di nuove soluzioni ad hoc

rafforzamento di un modello di relazione costruito su value proposition differenziate per tipologia di clientela, in cui il banker sia sempre più un partner altamente qualificato del cliente

ampliamento dei servizi digitali evoluti che, accanto al contatto vis-à-vis offerto dai banker e dai team di specialisti, portino valore aggiunto anche attraverso l’high tech, dando la possibilità di interagire con la Banca in modo veloce ed efficace

efficientamento del modello operativo fondato su strutture organizzative specialistiche, per poter contare su una “macchina” altamente performante.

Importante la campagna di recruiting che verrà attuata per individuare banker di valore ed esperienza nella gestione di clienti private, “Grandi Patrimoni” (attivi finanziari tra i 5 e i 25 milioni) e Key Clients (con oltre 25 milioni di euro).

In un mercato italiano in espansione, dove i nostri asset sono aumentati del 60% tra il 2012 ed il 2019, vogliamo accelerare la crescita nel wealth management e nel private banking in tutte le regioni ed in particolare nel Nord Italia, dove c’è una maggiore concentrazione in termini di clienti private e corporate.

Co ha dichiarato Sofia Merlo, co-Ceo di BNP Paribas Wealth Management, seguita da Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia.