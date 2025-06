BNP Paribas, il 6 marzo a Piazza Affari: tra skill e investimenti, l’evento per consulenti

Il 6 marzo, nella storica cornice di Palazzo Mezzanotte, BNP Paribas riunisce esperti del settore per un evento formativo accreditato EFPA dedicato ai consulenti finanziari. Focus su mercati, strategie di portafoglio e l’evoluzione del risparmio amministrato, con interventi di spicco tra cui quelli di Luca Comunian di BNP, Pierpaolo Scandurra di CED, Antonio Cesarano di Intermonte e Riccardo Spada alias “The Bull”, moderati dalla giornalista Silvia Berzoni.

La formazione per i consulentite

In particolare, BNP Paribas presenta un nuovo evento dedicato ai consulenti interessati ad aggiornare le proprie competenze professionali, in programma il 6 marzo a partire dalle 09.15, a Piazza Affari, storica sede di Borsa Italiana. L’incontro permetterà ai partecipanti di ottenere tre crediti formativi EFPA. Attraverso la partecipazione di esperti di settore e figure di spicco del panorama economico e finanziario italiano, verranno analizzati temi chiave come crescita economica, inflazione e tassi d’interesse, con particolare attenzione alle prospettive delle banche centrali e agli impatti sui mercati finanziari. Ampio spazio sarà inoltre dedicato all’evoluzione del risparmio amministrato e alle strategie di costruzione di portafoglio, con spunti pratici per gli operatori del settore.

Il focus nella tavola rotonda

Tra gli ospiti, Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte condividerà la view macroeconomica, analizzando le future mosse delle banche centrali e le previsioni sui tassi di interesse. Riccardo Spada, creatore del celebre podcast The Bull, illustrerà l’influenza dei media digitali e dei social network nelle scelte di investimento. Pierpaolo Scandurra, CEO di Certificati e Derivati, e Luca Comunian, Distribution Sales di BNP Paribas CIB, approfondiranno l’offerta di strumenti quotati di BNP Paribas e forniranno indicazioni su come costruire un portafoglio efficiente utilizzando i Certificate. Il panel sarà moderato da Silvia Berzoni, giornalista di Class CNBC.

La visita guidata in Borsa

L’evento si concluderà con una visita guidata esclusiva a Palazzo Mezzanotte, seguita da un business lunch, offrendo così ai i partecipanti opportunità di networking e di confronto con gli esperti. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito: https://investimenti.bnpparibas.it/BNPParibas- prodottidiinvestimento-eventi/.