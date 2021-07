Black Book Villas: soggiorno made in Italy

Un piccolo tour della penisola, da nord a sud, alla scoperta di quattro proprietà eccezionali da affittare quest’estate

A cura di Sara de Vecchis

È quasi giunto il momento di una nuova estate, per ritrovare quelle semplici cose che erano nostre, che davamo per scontate, che aspettiamo con impazienza e che ora guardiamo con nuovi occhi. È il momento di riappropriarsi del proprio tempo con la famiglia e con gli amici, del tempo per il benessere e il divertimento, ma ancora con una speciale attenzione per la sicurezza. È il momento di andare, partire, viaggiare, ma non necessariamente così lontano.

Lusso e bellezza possono trovarsi a meno di un’ora di volo, come dimostrano alcune delle speciali destinazioni proposte da Black Book Villas, uno dei leader internazionali nel settore del Luxury Villa Rental. “L’Italia offre opportunità di eccellenza uniche, dimore magnifiche in contesti spettacolari. Chi desidera coniugare la migliore delle esperienze con la privacy può trovare nell’affitto di una villa di lusso la soluzione ideale per questa estate particolare, caratterizzata dalle riaperture”, assicura Francesco Greco, socio di Black Book Villas, che propone un piccolo tour dell’Italia, da nord a sud, attraverso quattro proprietà eccezionali.

Villa Splendore a Capri

Chi sceglie di raggiungere lo Chalet Naturae in elicottero vi arriva ammirando l’eterna perfezione dello spettacolo delle Dolomiti. La purezza delle materie prime, l’essenzialità ricercata e il dialogo con la natura circostante sono le ragioni dell’unicità di questa dimora, ad Arabba, che accoglie i propri ospiti con il caldo abbraccio del legno.

Naturae sorprende con le più contemporanee dotazioni tecnologiche, una piscina interna con moto di corrente contraria, una Spa e un angolo business dedicato a chi desidera fuggire dalla routine quotidiana e lavorare in smartworking dal proprio eden privato. La proprietà accoglie fino a 12 persone.

Racconta una storia antica di arte e bellezza Villa Ramole, situata al centro di una tenuta alle porte di Firenze. Una volta residenza estiva dei Ghirlandaio, sfoggia, nella cappella consacrata, gli affreschi dell’antenato Ridolfo. Di qui passarono anche Raffaello e Giotto. La dolcezza del paesaggio si riflette nelle tonalità tenui di un lusso classico, con una incomparabile vista che induce lo sguardo a correre tra le colline fino alla cupola di Santa Maria Novella.

I giardini, le piscine, la Spa e la palestra fanno di questa proprietà il rifugio ideale per una grande riunione di famiglia o tra amici. Villa Ramole ospita fino a 39 persone.

Dall’alto verso il basso: una corte di Villa Ramole a Firenze e il living area di Villa Camposole, in Sicilia.

Incanta e stupisce con un’eleganza dal sapore internazionale, arricchita da opere d’arte contemporanea, Villa Splendore. Non lontana dalla piazzetta di Capri, la proprietà domina dall’alto l’ineguagliabile panorama dell’isola. Ai suoi ospiti, che possono essere fino a 10, offre fantastici spazi per prendere il sole, riposare e cenare al fresco, oltre a due piscine, una Spa in grotta e una palestra. Un ritiro perfetto per condividere, solo volendo, la gioiosa frenesia della Dolce Vita caprese.

Con i suoi 20 ettari sul mare della Riserva dello Zingaro, Villa Camposole è un’antica fattoria siciliana caratterizzata da un minimalismo accogliente. Un luogo magicamente intatto da secoli, dove ritrovarsi in una dimensione di lussuosa simbiosi con gli elementi della natura.

Oltre la piscina a sfioro, la sala cinema e gli scorci straordinari, i 12 ospiti potranno visitare il vicino tempio di Segesta, le acque trasparenti di San Vito Lo Capo e ammirare tramonti mozzafiato sulle Egadi. “Mai come quest’ anno sentiamo la passione e la responsabilità di trasformare le emozioni e le aspettative dei nostri ospiti in esperienze e ricordi indimenticabili”, racconta Francesco Greco, “di appagarne il desiderio di spensieratezza e libertà. Come sempre, la bellezza della villa è per noi solo il punto di partenza: saranno la nostra esperienza nei servizi ed il lavoro dei nostri concierge locali a svelare i segreti più nascosti di ogni destinazione, ragionando fuori dagli schemi per costruire preziosi istanti di serenità ed energia dopo un periodo così lungo e particolare.”

L’articolo è stato pubblicato sul numero di giugno del magazine Wall Street Italia