Bitcoin, FED spinge in basso i prezzi. Le stime gli analisti

Nuovo affondo per le quotazioni del Bitcoin, che è crollato a circa 54.000 dollari, toccando un minimo di due mesi dopo che la Federal Reserve statunitense, pubblicando i verbali della riunione di giugno, ha fatto capire che non abbasserà i tassi di interesse, almeno fino a quando dati macro mostreranno chiaramente che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso l’obiettivo del 2% della banca centrale.

Le quotazioni

Ma torniamo alle quotazioni. La valuta digitale è scesa di circa il 10% da primo luglio e oggi quota intorno ai 54 mila dollari (da inizio anno la valuta digitale mostra comunque un saldo positivo pari a +23%).

Tassi di interesse più elevati sono in genere meno favorevoli per il bitcoin e le altre criptovalute, in quanto smorzano la propensione al rischio degli investitori. Nel marzo di quest’anno il bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 73.700 dollari dopo che la Securities and Exchange Commission ha approvato il primo fondo di scambio di bitcoin a pronti negli Stati Uniti, o ETF.

Bitcoin: pausa prima del crollo?

Nonostante ci siano analisti, che vedono la flessione attuale come una sosta in vista di nuovi massimi, non tutti sono d’accordo.

David Pascucci – Analista dei Mercati per XTB – parlando del calo, spiega: