Belvedere: una vodka all’insegna della sostenibilità

Il marchio completa l’impianto di cattura della Biomassa. Un significativo passo avanti negli impegni ‘Made With Nature’ stabiliti nel 2020, questo consentirà alla distilleria di ridurre le emissioni di CO2 del 95% entro il 2022

Dopo tre anni di lavori Belvedere Vodka, la prima vodka super premium al mondo, inaugura il primo impianto a Biomassa. Belvedere è stata infatti la prima distilleria di alcolici a ricevere una sovvenzione dalla Commissione Europea per pilotare un ambizioso impianto di cattura della biomassa in loco. Con questa inaugurazione, il marchio annuncia un programma accelerato per ridurre le emissioni di CO2 energia: il nuovo impianto inizierà a produrre energia rinnovabile al 100% , e ridurrà le emissioni di CO2 legate all’energia del 95% entro il 2022.

Il nuovo impianto di cattura della biomassa Belvedere Vodka

Made With Nature è il progetto introdotto nel 2020 che ha saldamente ancorato il marchio nella natura. In questa nuova era di consapevolezza, Belvedere Vodka ha voluto dimostrare come la sua vodka sia completamente naturale grazie all’utilizzo di ingredienti come la segale polacca, l’acqua pura e una distillazione a fuoco che dona al distillato gusto e carattere. Belvedere si interessa anche della terra, per questo ha deciso di aprire questo impianto a biomassa che riduce le emissioni di CO2.

Il brand sta inoltre compiendo passi importanti nell’affrontare temi ambientali per preservare i terroir da cui proviene la sua segale, implementando nuove pratiche aziendali responsabili e iniziative green innovative.



Il team di Belvedere: Wojciech Kosakowski, Jonas Tahlin, Philippe Schaus, Rodney Williams, presidente e CEO di Belvedere Vodka, Jan Filocha, Lucjan Chrzanowski

Il presidente e aCEO di Belvedere Vodka, Rodney Williams, ha commentato l’apertura inaugurale dell’impianto a biomassa facendo riferimento a un proverbio cinese: “Un viaggio di 1000 miglia inizia con un passo. Sappiamo di avere molta strada da fare per realizzare le nostre ambizioni di nutrire le terre che condividiamo e proteggere gli ecosistemi e la biodiversità da cui dipendiamo. Questo nuovo impianto a biomasse segna un passo in avanti importante per Belvedere facendo tesoro della nostra convinzione che migliori pratiche commerciali creino un mondo migliore. Stiamo crescendo su questi risultati stabilendo un livello ancora più alto con otto impegni nell’ambito della sostenibilità realizzabili entro il 2025”.

Gli otto obiettivi includono: