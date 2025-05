Banca Patrimoni, masse salgono a 28,7 miliardi (+5,8%) e spingono la crescita del Grupo

Risultati in forte accelerazione per la divisione di private banking del gruppo Sella. Banca Patrimoni Sella & C. ha chiuso il primo trimestre del 2025 con 28,7 miliardi di euro di asset under management, in crescita del 5,8% da inizio anno, e una raccolta netta complessiva di 1,8 miliardi di euro. Di questi, circa 1 miliardo proviene dall’acquisizione di Banca Galileo. La performance della divisione ha dato un contributo chiave al rafforzamento del gruppo nel wealth management, con risultati in espansione anche per la consulenza evoluta.

Lo sprint di Banca Patrimoni

In particolare, Banca Patrimoni Sella & C. ha chiuso il primo trimestre 2025 con asset under management pari a 28,7 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,8% da inizio anno. La raccolta netta complessiva è stata pari a 1,8 miliardi di euro (incluso 1 miliardo di euro proveniente da Banca Galileo), di cui circa 1 miliardo di euro relativo alla componente in risparmio gestito e consulenza evoluta (0,3 miliardi di euro relativi a Banca Galileo).

La spinta del gruppo

Inoltre, amnhe il gruppo Sella ha archiviato il primo trimestre 2025 con risultati molto positivi nel risparmio gestito. Al 31 marzo, la raccolta globale ha raggiunto 68,1 miliardi di euro (+2,4% rispetto a fine 2024, +15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), di cui 29,5 miliardi di euro in risparmio gestito e consulenza evoluta (+3,8% da inizio anno), con un’incidenza sul totale pari al 43,3%. Molto positivi sia il dato della raccolta netta globale, che si attesta a 2,2 miliardi di euro, sia la componente di risparmio gestito e consulenza evoluta, in crescita di 1,3 miliardi da inizio anno. Altrettanto buono l’andamento dei ricavi netti da servizi di investimento che alla fine del primo trimestre hanno raggiunto i 57,6 milioni di euro (+15,9% rispetto allo stesso periodo del 2024). Al raggiungimento di tali risultati hanno contribuito sia Banca Patrimoni Sella & C. sia Banca Sella.

La strategia per crescere

“I risultati del primo trimestre confermano la solidità del nostro modello di consulenza e gestione patrimoniale, grazie ancora una volta all’importante lavoro svolto dai nostri banker e alla fiducia accordataci dai clienti – ha commentato Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella – Anche le recenti operazioni di sviluppo per linee esterne hanno contribuito al rafforzamento della nostra presenza sul mercato, ampliando la base clienti e consolidando le competenze a disposizione. Nei prossimi mesi, proseguiremo a promuovere iniziative volte a sostenere la crescita organica, e ci impegneremo nello sviluppo di nuove soluzioni di investimento che rispondano alle esigenze di un mercato volatile e sempre in evoluzione”.