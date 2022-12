Via libera dall’assemblea degli azionisti di Banca Ifigest, banca indipendente attiva nel settore della gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali e in quello dei servizi di investimento, all’operazione di aggregazione con L&B Partners, società di consulenza indipendente che fornisce servizi di corporate finance focalizzata sul settore delle infrastrutture energetiche, fondata nel 2004 da Flavio e Michele Di Terlizzi.

Nel dettaglio, l’operazione prevede il conferimento in Banca Ifigest del 70% di L&B Partners, che a sua volta detiene una partecipazione di minoranza (dotata di ampia maggioranza dei diritti patrimoniali) di L&B Partners Avvocati Associati STA. Contestualmente, i soci della L&B Partners riceveranno il 34% del capitale della banca e acquisteranno il 20% di Soprarno sgr. L’operazione di aggregazione prevede l’aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifigest da 7 a 9. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’autorizzazione delle Autorità di Vigilanza.

I dettagli dell’operazione

Come si legge in una nota di Banca Ifigest, dall’operazione nascerà un nuovo operatore nel settore bancario e finanziario, che amplierà e diversificando il ventaglio di opportunità offerte alla clientela dai servizi di wealth e asset management a quelli di advisory finanziaria (corporate-investment banking), con l’obiettivo di lanciare nel breve termine alcuni fondi alternativi chiusi multi-strategy ESG-oriented, tra cui anche fondi di private equity, che andranno a investire nei settori legati alla transizione energetica. Nel frattempo, continua la nota, continuerà ad essere centrale per il nuovo gruppo, già fiore all’occhiello di Banca Ifigest, l’attività di Fundstore, piattaforma online con oltre 8.000 fondi di investimento e Sicav per la clientela retail, che sarà ulteriormente arricchita con nuovi prodotti e servizi. Gianni Bizzarri, amministratore delegato di Banca Ifigest (nella foto), ha commentato:

“Il forte legame con la tradizione, unito ad un appassionato sguardo al futuro, hanno sempre contraddistinto la nostra banca, che ha saputo investire – tra i primi all’interno del mondo finanziario – in digitale e innovazione, come dimostra il successo di Fundstore. Oggi animati dalla stessa visione, e spinti dai trend in atto nel mercato, abbiamo scelto di impegnarci in questo nuovo progetto di sviluppo con L&B Partners, con cui condividiamo lo stesso spirito di innovazione, attenzione e cura per il cliente. Metteremo a fattor comune le rispettive expertise con l’obiettivo di creare valore dalla combinazione industriale delle due realtà, puntando a una crescita a doppia cifra di ricavi e redditività”.

Flavio Di Terlizzi, amministratore delegato di L&B Partners, ha dichiarato:

“L’integrazione con Banca Ifigest rappresenta la naturale evoluzione del modello di business di L&B Partners. Grazie alle sinergie che potranno svilupparsi tra le due strutture puntiamo a creare un player finanziario di riferimento che possa ricoprire un ruolo di leader nel mercato della transizione energetica e della sostenibilità, supportando a 360 gradi aziende e investitori negli importanti cambiamenti che caratterizzano l’attuale contesto di mercato”.

Chi è Banca Ifigest

Banca Ifigest ha registrato negli anni una crescita esponenziale, diventando da boutique di investimento per alcuni family office toscani a banca di riferimento del Centro-Nord del Paese per i servizi di gestione patrimoniale e di investimento, wealth management, prodotti assicurativi e bancari con asset totali ad oggi di oltre 4,6 miliardi di euro, circa 10mila clienti e con un CET 1 Ratio al 21,2%.

Chi è L&B Partners

L&B Partners è tra le società leader in Italia nella consulenza in operazioni di M&A e Debt Advisory nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture sostenibili, con circa 100 operazioni di M&A per oltre 6 GW di capacità installata e con circa 70 operazioni di finanza strutturata per circa 2 GW di capacità installata.