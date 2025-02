Banca Generali: utile netto record nel 2024. Proposto dividendo a 2,80 euro per azione

Risultati da incorniciare per Banca Generali che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile netto consolidato di 431,2 milioni di euro, a +32,2 per cento rispetto all’esercizio precedente, un nuovo massimo storico per l’istituto che raggiunge così gli ambiziosi obiettivi del piano 2022-2024.

La banca guidata da Gian Maria Mossa segna anche un nuovo massimo storico in Borsa attorno ai 50 euro. Proprio Mossa è stato il first mover nel risiko bancario che sta interessando il comparto italiano, lanciando un’Opa amichevole su Intermonte lo scorso settembre e che si è conclusa con successo al primo giro, con delisting della boutique di investment banking.

“Il miglior bilancio della nostra storia al termine di un percorso triennale che ha saputo superare molteplici criticità, centrando e superando tutti i target che ci eravamo prefissati. Nonostante la volatilità dei mercati e i ritardi nella tabella di marcia del progetto Svizzera siamo stati in grado di registrare una crescita a doppia cifra in tutte le principali voci, confermando ulteriormente la qualità e sostenibilità del nostro modello di business. L’accelerazione nei flussi a maggiore valore aggiunto nelle soluzioni di investimento riflette l’eccellenza della nostra offerta e dei nostri banker, con la rete che continua a svilupparsi grazie all’appeal che esercitiamo negli inserimenti di profili d’esperienza e i percorsi dedicati ai giovani talenti. L’innovazione nei prodotti e nelle progettualità, a partire dal contributo dell’AI nei nostri processi operativi fino alle potenzialità offerte dall’operazione su Intermonte, rende ancor più distintivo e unico il nostro approccio alle famiglie, agli imprenditori e alle imprese. Su questo paradigma stiamo gettando le basi per una nuova ambiziosa fase di sviluppo che ci vedrà sempre più come un punto di riferimento come prima e vera AI private e investments bank. Guardiamo con grande fiducia ed entusiasmo alle sfide del futuro”.

Banca Generali: masse gestite a 104 miliardi di euro

Andando nel dettaglio dei dati resi noti dalla banca emerge che la crescita degli utili ha beneficiato dello sviluppo delle masse gestite e amministrate per conto della clientela che hanno sfiorato i €104 miliardi a fine periodo (+11,9% a/a) ed è stata accompagnata da un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale, già superiore ai requisiti regolamentari. L’utile del quarto trimestre 2024 è cresciuto del 30,4% a €92,6 milioni, di cui €82,6 milioni di utile ricorrente (+17,3% a/a) e €10,0 milioni di utile variabile (rispetto a €0,6 milioni dello scorso anno).

Il CDA così ha deliberato di presentare all’Assemblea degli Azionisti programmata per il 17 aprile, la proposta di distribuire dividendi per €327,2 milioni, pari a €2,80 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un dividend yield del 5,6% sui valori di borsa dopo che titolo ha dato agli azionisti circa il 50% nei 12 mesi.

Raccolta netta totale a 6,6 miliardi di euro nel 2024

La raccolta netta totale del 2024 di Banca Generali è stata pari a €6,6 miliardi (di cui €1,9 miliardi nel quarto trimestre), in crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Nel mese di gennaio 2025 invece, Banca Generali ha realizzato una raccolta netta pari a €389 milioni, in

crescita del +20% rispetto al corrispondente mese dello scorso anno. I flussi negli Asset under Investment si sono attestati a €153 milioni (+55% a/a) trainati in particolare dal forte risultato delle soluzioni gestite pari a €124 milioni con una netta inversione

rispetto ai deflussi per €32 milioni dello scorso gennaio. Al risultato ha inoltre contributo la tenuta delle polizze tradizionali (€30 milioni).

A livello di singole categorie di prodotto si conferma l’ottimo risultato dei contenitori finanziari con €90 milioni (+58% a/a) e dei fondi di casa con €68 milioni che si confrontano con €8 milioni di deflussi dello scorso gennaio.