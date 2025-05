Banca Generali scommette su innovazione e startup italiane con Build It Up

Banca Generali rinnova il proprio impegno a sostegno dell’ecosistema delle startup italiane, affiancando per il settimo anno consecutivo Build It Up nella XII edizione dell’Investor Deal Table. Cinque giovani realtà imprenditoriali si sono presentate a una platea di investitori e professionisti, con l’obiettivo di trasformare idee innovative in progetti concreti. Tra queste, a distinguersi è stata Rosso, healthtech dedicata all’ottimizzazione delle donazioni di sangue, vincitrice del contest promosso da giuria e pubblico. In evidenza anche i casi di successo di Serenis e Olivia, due startup già affermate grazie al supporto della piattaforma.

L’evento con Banca Generali

In particolare, ieri, lunedì 26 maggio la private bank del Leone ha affiancato per il 7° anno consecutivo Build It Up organizzando la XII edizione dell’Investor Deal Table. L’evento ha consentito a 5 tra le più promettenti startup italiane, nate dal talento di giovani imprenditori, di raccontare e valorizzare i propri progetti davanti a una platea di imprenditori, clienti, professionisti e potenziali investitori. Il panel ha consentito alle 5 start up partecipanti di dar voce alle loro idee ed è stato introdotto da un intervento di Maria Ameli, Head of Wealth Advisory di Banca Generali, la quale ha lanciato anche le grandi novità di questa edizione.

Le startup più interessanti

Prima novità è stato il contest tra le startup partecipanti. Grazie al contributo della giuria composta da Gianna Martinengo, DKTS President & Founder, Giulia Di Capua, Banca Generali – Wealth Advisory Specialist e Silvio Marenco Build it Up – Honorary President & Founder e con il voto del pubblico, il contest ha decretato il progetto più promettente, quello di Rosso, startup che opera nel settore healthtech attraverso una piattaforma digitale permette la prenotazione, la gestione e l’ottimizzazione delle donazioni, coinvolgendo tutti gli attori per bilanciare domanda e offerta in modo efficiente. La seconda è stata la presentazione di due casi di successo delle start up promossa da Build It Up: Serenis, un centro medico online per il benessere fisico e mentale e Olivia, un software volto ad aumentare i margini dei ristoranti grazie all’AI.

Il sostegno all’innovazione

Banca Generali è dal 2019 al fianco di Build It Up, che con oltre 80 startup supportate negli ultimi anni, più di 100 eventi formativi e di networking realizzati in collaborazione con partner strategici, e quasi 2 milioni di euro in finanziamenti erogati, rappresenta oggi un punto di riferimento per l’innovazione e l’imprenditorialità. Investire nei giovani e nelle loro idee rappresenta un segnale forte per la crescita dell’ecosistema imprenditoriale del Paese. Sostenere queste realtà significa non solo valorizzare l’innovazione, ma anche riconoscere e promuovere il capitale umano e professionale che esse esprimono. Gli argomenti trattati dalle 5 startup partecipanti coprono una vasta gamma di settori molto diversificati, dalla creazione di una una piattaforma di mental coaching sportivo progettata per aiutare gli atleti agonisti e principianti ad un’altra che consente di aumentare il fatturato dei resort balneari e il Customer Lifetime Value; e ancora la realizzazione di una piattaforma dedicata alla prenotazione, gestione e ottimizzazione delle donazioni nel settore healthtech.