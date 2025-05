Banca Generali rafforza la squadra in Campania: arriva Falchi

Nel mezzo del risiko bancario prosegue l’attività di reclutamentio delle principali realtà del settore del private banking e della consulenza finanziaria. Banca Generali ha annunciato un nuovo ingresso nella propria rete a presidio del territorio campano. Oltre 20 anni di esperienza per il professionista salernitano Giuseppe Falchi, esperto in consulenza corporate e finanziaria. Vediamo tutto nell’analisi.

La crescita di Banca Generali

In particolare, secondo quanto emerso, Banca Generali continua a investire sul territorio campano accogliendo tra le sue fila Giuseppe Falchi, classe 1974 professionista con un solido background nel mondo bancario e della consulenza finanziaria. Laureato in giurisprudenza all’università di Salerno, Falchi porta con sé un bagaglio di oltre vent’anni trascorsi in Unicredit, dove si è specializzato in ambito corporate. Il suo ingresso rafforza il team del sales manager Corrado Liguori, dell’executive manager Diamante Matarazzo, del district manager Alessandro Di Tunno e dell’area manager Sergio Sgaglione.

I risultati restano da record

Tale mossa si inserisce in un quadro di crescita sostenuta per Banca Generali, che ha archiviato un’annata da record e guarda fiduciosa al futuro. L’esercizio 2024, infatti, si è chiuso con un utile netto consolidato di 431,2 milioni di euro, a +32,2% rispetto all’esercizio precedente, un nuovo massimo storico per l’istituto che raggiunge così gli ambiziosi obiettivi del piano 2022-2024. La banca guidata da Gian Maria Mossa continua a girare sui massimi storici in Borsa attorno al di sopra dei 55 euro.