Banca Generali, raccolta netta a 609 milioni in maggio

Banca Generali archivia un altro mese positivo sul fronte della raccolta netta, registrando afflussi per 609 milioni di euro a maggio, in lieve calo rispetto ai 648 milioni dello stesso mese del 2024, che portano il totale da inizio anno a 2,697 miliardi di euro. Il cuore della crescita continua a battere nel comparto degli Assets under Investment, che hanno raccolto nel mese €460 milioni, in accelerazione del +66% su base annua, raggiungendo quota €1.125 milioni da inizio anno.

Assicurazioni tradizionali e fondi “di casa” al centro della strategia

A trainare la raccolta di maggio sono state in particolare le Polizze Vita tradizionali, che hanno raccolto 235 milioni, portando il totale 2025 a 385 milioni. Il dato conferma il crescente orientamento degli investitori retail verso strumenti a capitale garantito in uno scenario di mercati ancora volatili e tassi in progressiva normalizzazione.

Restano solidi anche i Contenitori Finanziari, con flussi per 134 milioni nel mese (€569 milioni YTD), mentre nel comparto dei fondi comuni e Sicav si nota un consolidamento della preferenza per i prodotti proprietari: 45 milioni nel mese per i fondi “di casa” (su 46 milioni complessivi), a fronte di una raccolta sostanzialmente piatta su quelli “di terzi”.

Liquidità in calo, ma regge l’amministrato

Sul fronte degli “Altri Attivi”, i Conti Amministrati contribuiscono positivamente con 133 milioni nel mese e 1,25 miliardi da inizio anno, confermando il ruolo strategico della componente di liquidità impiegata a breve termine. Si riduce, invece, l’afflusso diretto di liquidità, che si attesta a 16 milioni, in netto calo rispetto ai 209 milioni dello stesso mese dell’anno precedente.

Il CEO Gian Maria Mossa ha commentato:

“Un mese molto solido che ha visto accelerare i flussi verso diversi servizi di investimento per la clientela private e verso polizze assicurative, mentre per l’amministrato sono prevalse scelte di impiego della liquidità a breve termine per la volatilità dei mercati. In un contesto di incertezza e speculazioni sul risiko bancario, la nostra priorità resta stare vicini a clienti e banker e continuare a lavorare su progettualità strategiche per la crescita”.

Attualmente Banca Generali è sotto Ops da parte di Mediobanca: il 16 giugno è in calendario l’assemblea dei soci di Piazzetta Cuccia sull’operazione.