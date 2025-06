Banca Generali punta alla formazione: crescono i banker e le assunzioni under 35

Crescita dei banker e accelerazione delle assunzioni di giovani professionisti under 35 sono i due capisaldi che emergono dalla relazione annuale integrata presentata da Banca Generali che ha fatto il punto sui principali risultati raggiunti dalla banca del Leone nel corso del 2024 in riferimento agli obiettivi del piano strategico 2022-2024 riferiti ai principali stakeholder.

Banca Generali valorizza la formazione

La valorizzazione delle persone viene confermata come un elemento centrale nella strategia di Banca Generali. In particolare, il tema della crescita, con la grande rilevanza data alla formazione. Nello specifico, come si legge nella nota, la banca guidata da Gian Maria Mossa ha svolto programmi di formazione dedicati alle novità normative, alla cybersecurity, all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alle competenze digitali, tra cui in particolare il training di Copilot Edge di Microsoft.

A questi si sono aggiunti programmi dedicati allo sviluppo di competenze manageriali e complessivamente nel 2024 sono state fruite 70.749 ore di formazione, il 7% in più rispetto al 2023, il 18% in più rispetto al livello del 2022, risultati che pongono Banca Generali su livelli di best practice nel settore.

I programmi dedicati ai consulenti finanziari

Anche la rete di consulenti finanziari di Banca Generali è stata coinvolta in programmi di formazione manageriale e relazionale per rafforzarne il ruolo e le capacità tecniche, dall’innovativo progetto ‘My Academy’, l’Accademia di corsi di formazione strategici, al supporto alla certificazione EFPA ESG Advisor per un cluster selezionato di consulenti specializzati nei temi della sostenibilità, passando per la piattaforma formativa ‘BG Lab’ rinnovata nei contenuti e nella user experience.

Le nuove assunzioni

Banca Generali punta anche all’integrazione delle nuove generazioni nell’organico della banca. Come previsto dal piano strategico 2022-2024, il 60% delle assunzioni è risultato composto da persone ‘under 35’.

Infine, la Banca ha individuato nella tutela del patrimonio e nel valore del servizio, la propria tematica core, strettamente legata al proprio posizionamento di mercato focalizzato sulla clientela private, che richiede eccellenza nei servizi offerti. Il valore del lavoro svolto in questo senso è rifletto nel 2024 da un significativo aumento del patrimonio medio gestito per consulente, che ha raggiunto i 43,7 milioni di euro (+7,5% rispetto al 2023); contestualmente, la media della raccolta netta per consulente è aumentata del 9,9%, attestandosi a 2,8 milioni di euro, evidenziando un miglioramento nella capacità di attrarre nuovi investimenti.

Confermati dati preliminari di bilancio 2024

La relazione annuale Integrata di Banca Generali, che ha confermato i dati preliminari di bilancio per il 2024 presentati il 10 febbraio scorso, tra cui l’utile netto consolidato che si è attestato a 431,2 milioni di euro, in aumento del 32,2% rispetto al 2023, nuovo massimo storico nel percorso per la terza private bank italiana. All’assemblea degli azionisti del 17 aprile sarà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 2,80 euro per azione, per un pay-out totale del 76% dell’utile consolidato.