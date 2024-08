Banca Generali: a luglio raccolta netta totale di €408 milioni

Raccolta netta a luglio di 408 milioni a luglio (4 miliardi da inizio anno) con un incremento del 9% rispetto a luglio 2023, ma in calo rispetto ai 697 milioni di giugno 2024. Così Banca Generali alza il velo sulla raccolta di risparmio gestito del mese di luglio, sul cui risultato, precisa la banca guidata da Gian Maria Mossa, bisogna tenere conto delle uscite per scadenze fiscali, pari a 226 milioni nel mese, in aumento (+27%) rispetto al luglio dello scorso anno.

Banca Generali: raccolta netta in Assets under Investment a €208 milioni

I contenitori finanziari sono stati ancora una volta la soluzione più richiesta, catalizzando €197 milioni nel mese (€914 milioni da inizio anno, +154% a/a). Positivo anche il risultato dei fondi di casa con €69 milioni di nuova raccolta nel mese (€499 milioni da inizio anno, +30% a/a) in controtendenza rispetto ai fondi di terzi. Complessivamente i prodotti di casa hanno raccolto €1,4 miliardi da inizio anno (+90% a/a).

La proattiva gestione degli ultimi mesi ha inoltre riportato in positivo la raccolta assicurativa a €34 milioni nel mese (€81 milioni da inizio anno rispetto ai deflussi pari a €1,0 miliardo dello scorso anno) supportati in particolare dalla domanda di contenitori assicurativi.

A fronte di un maggior interesse per la riqualificazione e diversificazione degli attivi, si segnala un rallentamento della domanda di consulenza evoluta su amministrato e banking (-€32 milioni nel mese, €535 milioni da inizio anno) e degli Altri Attivi (€200 milioni nel mese, €2,4 miliardi da inizio anno).