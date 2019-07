Banca Carige: salvataggio vicino, si chiude il cerchio sul bond da 200 milioni

Il salvataggio di Banca Carige è sempre più vicino. Secondo quanto riporta Repubblica, il Medio Credito Centrale (Mcc) si unisce alla lista di sottoscrittori dei 200 milioni di euro di bond subordinati tier 2 che l’istituto ligure emetterà nell’ambito della manovra di rafforzamento patrimoniale da 900 milioni, guidata dal Fitd e da Ccb, la Cassa Centrale Banca.

Il Cda dell’istituto a quanto si apprende in ambienti finanziari, come riporta il quotidiano, ha deliberato di sottoscrivere fino a 13 milioni di euro dei bond con una serie di condizioni legate alla realizzazione del piano di rilancio.

Risulta così interamente coperta l’emissione, alla vigilia della riunione degli organi del Fitd che delibereranno una proposta vincolante per ricapitalizzare Carige assieme a Ccb, assicurando la copertura dell’aumento da 700 milioni, a cui Ccb parteciperà per 65 milioni in cambio di una quota di poco inferiore al 10% di Carige. Oltre a Mcc dovrebbero sottoscrivere il bond Amissima (50 milioni), lo stesso Ccb (100 milioni), il Credito Sportivo (20), Cattolica (10), Mediolanum (5) e, per delle piccole quote, Cariverona (1) ed Equita (1).