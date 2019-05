Azimut, raccolta netta ammonta a 471 milioni in aprile

Nel mese di aprile 2019 il gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta positiva per 471 milioni, raggiungendo così una raccolta complessiva di 1,8 miliardi da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a 55,4 miliardi, di cui 42,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“Prosegue l’andamento positivo dei flussi di raccolta netta che con il robusto dato mensile di aprile si porta a 1,8 miliardi di euro da inizio anno (con una performance media ponderata netta al cliente di +6,3%). Numeri consistenti, sia per qualità sia per quantità, generati soprattutto dal dinamismo delle società estere del Gruppo, come testimonia il recente riconoscimento ricevuto dall’associazione nazionale delle società di asset management in Turchia (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) che ci premia per il maggior incremento di market share nell’industria turca nel 2018. Questa è un’ulteriore prova della validità e lungimiranza delle scelte compiute anni fa per assicurare al Gruppo un futuro indipendente e sempre più internazionale” ha commentato Pietro Giuliani, presidente del Gruppo.