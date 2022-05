Azimut, primo trimestre in positivo: utile netto a 96 milioni, patrimonio a 83 miliardi

Utile netto a 96 milioni, questo il risultato decisamente positivo raggiunto nel primo trimestre 2022 da Azimut, con il patrimonio totale che ha superato gli 83 miliardi. Un passo che risulta in linea con il target di 400 milioni di euro per i ricavi netti del 2022. Ad annunciarlo con una nota è la stessa azienda.

In particolare, il patrimonio totale a fine marzo 2022 si attesta a € 83,4 miliardi (€ 83,8 miliardi a fine aprile), comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato consolidata a fine marzo 2022 risultava positiva per circa € 508,4 milioni, in miglioramento rispetto ai € 408,5 milioni di fine dicembre 2021.

La posizione finanziaria netta a fine marzo non include il dividendo per cassa di € 1,30 per azione approvato dall’Assemblea degli azionisti e che verrà pagato il 25 maggio 2022. Positiva l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nei primi tre mesi del 2022 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 39 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine marzo a 1.860 unità.