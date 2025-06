Azimut prende il controllo dell’americana Kennedy Capital Management

Nuovo capitolo del risiko italiano nel settore del risparmio gestito. Protagonista è Azimut, gruppo indipendente nell’asset e nel wealth management, nell’investment bankinh e nel fintech, quotata alla Borsa di Milano, raggiunge il controllo di una società di gestione statunitense.

Azimut prende il controllo della statunitense KCM

La società ha reso noto di aver esercitato, attraverso la controllata americana Azimut US Holdings, l’opzione call per aumentare la propria quota dal 35% al 51% di Kennedy Capital Management, società d’investimento specializzata in azioni statunitensi Small e Mid Cap e nella gestione di fondi comuni d’investimento. La restante quota continuerà a essere ampiamente detenuta dagli attuali partner di KCM. Azimut avrà l’opzione di aumentare la propria quota fino all’80% nel tempo, attraverso l’esercizio di opzioni call/put.

Oltre ad essere presente nell’Asset Management tradizionale, il Gruppo Azimut opera negli Stati Uniti anche nel Wealth Management (attraverso la sua partecipazione in Sanctuary Wealth, piattaforma con circa 50 miliardi di dollari di asset) e negli investimenti Alternativi (tramite Azimut Alternative Capital Partners, leader negli investimenti in GP Stakes nel segmento lower middle market). Il Gruppo intende continuare a crescere negli USA per sviluppare un modello integrato di Gestione e Distribuzione, seguendo il successo globale ottenuto in diversi mercati internazionali.

Chi è Kennedy Capital Management

Fondata nel 1980 e con sede a St. Louis, Missouri, KCM è una boutique di investimento specializzata nella gestione di prodotti azionari statunitensi a piccola e media capitalizzazione. KCM gestisce oggi circa 5 miliardi di dollari di AUM. Inoltre, si legge nella nota, alla fine del 2024 ciascuno dei suoi comparti ha svoraperformato il proprio benchmark su un orizzonte temporale di 5 e 10 anni, posizionandosi nel primo o secondo quartile in termini di performance.

“Kennedy Capital ha dimostrato eccezionali competenze di investimento nel segmento azionario small e mid-cap statunitense, e siamo entusiasti di integrare ulteriormente la loro expertise nella nostra piattaforma globale – ha detto il CEO Giorgio Medda – Rafforzando la nostra collaborazione, continueremo ad offrire soluzioni di gestione attiva ad alto rendimento, creando valore a lungo termine per la nostra clientela HNW e istituzionale. Gli Stati Uniti rappresentano un pilastro fondamentale della nostra strategia internazionale, e siamo pronti ad accelerare il nostro percorso di crescita industriale”.