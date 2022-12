Azimut, attraverso la sua controllata statunitense Azimut Alternative Capital Partners, ha siglato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Sanctum Altriarch Investment Management e in alcune entità affiliate.

Chi è Sanctum Altriach Investment Management

Costituito nel 2022, Sanctum Altriarch è un gestore di private credit specializzato nel venture debt basato tra Palo Alto (California) e Charleston (Carolina del Sud) che si focalizza in prestiti senior e subordinati con taglio da 10 a 50 milioni di dollari, principalmente in società tecnologiche con enterprise value compreso tra 50 milioni e 1 miliardo di dollari già investite da operatori di venture capital. La società è stata costituita dai managing partner Shant Sood, Ash Vaidya e Danielle Brown e le attività di investimento sono guidate da Ash e Shant, che insieme vantano oltre 40 anni di esperienza nel venture lending, investment banking e technology maturati presso primarie società di venture lending, tra cui Hercules, Triplepoint, Wellington e Comdisco. Danielle Brown, la cui carriera ventennale ha spaziato tra operations, investimenti e client coverage, guida le restanti attività dell’azienda. Prima di lanciare Sanctum Altriarch, è stata managing director presso Dyal Capital Partners, supervisionando le attività strategiche delle società in portafoglio.

L’operazione come si legge in una nota prevede l’acquisto di una partecipazione del 12,5% in Sanctum Altriarch attraverso un aumento di capitale volto a favorire la crescita della società, insieme ad un impegno di raccolta legato al primo fondo che verrà lanciato. I proventi della transazione saranno utilizzati per le spese operative, per stabilire i più alti standard in linea con le richieste degli investitori istituzionali e porre le basi per una crescita sostenibile nel lungo termine. La transazione con Sanctum Altriarch segna la sesta acquisizione di AACP, la prima nel settore venture lending. I cinque precedenti investimenti di minoranza realizzati da AACP sono: Kennedy Lewis (2020), HighPost Capital (2021), Pathlight Capital (2021), BroadLight Capital (2022) e RoundShield (2022). Giorgio Medda, ceo del Gruppo Azimut e Global Head of Asset Management & Fintech, ha commentato:

“L’investimento in Sanctum Altriarch dimostra la capacità del Gruppo Azimut di sviluppare la sua piattaforma di private market partnership negli Stati Uniti cogliendo le nuove opportunità offerte da questa fase del ciclo di mercato, sempre con l’obiettivo di creare soluzioni uniche per una profonda diversificazione dei portafogli dei nostri clienti. Inoltre, questa operazione consente al Gruppo di avere per la prima volta una presenza nella Silicon Valley e in una asset class che sta rappresentando uno strumento di finanziamento nel settore tecnologico in forte crescita ed alternativo al venture capital tradizionale”.

Chi è Azimut

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1.900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% della società. Il rimanente è flottante.

Nel mese di novembre, il gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta positiva per 531,5 milioni, in frenata rispetto ai 743 milioni di ottobre e i 761 milioni di novembre 2021. Con questo dato, la raccolta dall’inizio dell’anno si attesta a 7,306 miliardi, di cui circa la metà è stata indirizzata in prodotti di risparmio gestito.

Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Italia Azimut Capital Management sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.