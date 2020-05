Azimut alza il velo sui conti: cresce la rete di consulenti e private banker

Utile netto consolidato normalizzato pari a 59,2 milioni (rispetto a 90,9 milioni nel primo trimestre del 2019) e ricavi consolidati pari a 228 milioni di euro per Azimut che alza il velo sui conti relativi ai primi tre mesi dell’anno, segnati dalla pandemia COVID-19.

Il patrimonio totale a fine marzo 2020 del gruppo attivo nel settore del risparmio gestito si attesta a 51,4 miliardi (€ 53,6 miliardi a fine aprile), comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato. La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine marzo 2020 risultava positiva per circa € 108,2 milioni, in miglioramento rispetto ai € 72,7 milioni di fine dicembre 2019. L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo totale ordinario di 1 euro per azione, pagato totalmente per cassa. La data di pagamento del dividendo in contanti è prevista per il 20 maggio 2020, con stacco cedola il 18 maggio 2020 e record date 19 maggio 2020.

Azimut sottolinea come sia continuata in maniera positiva l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nel primo trimestre del 2020 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 31 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine marzo a 1804 unità. Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, sottolinea: