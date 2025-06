Azimut: a maggio raccolta netta per 1,9 mld

Azimut ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta di 1,9 miliardi di euro, cifra che porta il totale da inizio anno a 7,6 miliardi.

E’ quanto scritto in una nota della rete di consulenti finanziari fondata da Pietro Giuliani (nella foto), che precisa che la raccolta netta complessiva da inizio anno ha toccato 7,6 miliardi a fronte dell’obiettivo di 10 miliardi indicato per l’intero 2025. Nel maggio 2024 la raccolta era stata di 6,9 miliardi, anche se 6,1 miliardi erano derivati dall’acquisizione di tru Independence.

Sempre a maggio 2025, le masse totali in gestione hanno toccato i 110,7 miliardi al 31 maggio 2025, in crescita del 2,9% rispetto alla fine del 2024. Il risultato è trainato dalla robusta domanda per le soluzioni gestite, in particolare i fondi di investimento tradizionali e alternativi, e da un’intensa attività nei servizi di consulenza e gestione patrimoniale (discretionary & advisory).

Italia: performance trainante

In Italia, Azimut ha registrato una raccolta netta di 1,1 miliardi a maggio e di quasi 4 miliardi da inizio anno, con una crescita delle masse pari al 7,3%. A spingere i flussi è stata la forte domanda retail per fondi comuni e servizi di consulenza evoluta.

Sul piano internazionale, la strategia di diversificazione geografica e prodotto sta dando frutti concreti. Spicca la performance in America, in particolare in Brasile, dove le masse sono cresciute del 21,8% da inizio anno, raggiungendo 13,3 miliardi. L’interesse per i mercati privati – con focus su infrastrutture – è in netta espansione.

In Asia-Pacifico, il rafforzamento dei centri di wealth management a Singapore e Monaco ha sostenuto un incremento del 7,9% delle masse, mentre in Medio Oriente sono stati avviati nuovi mandati istituzionali in Arabia Saudita e accordi distributivi negli Emirati Arabi Uniti, confermando il posizionamento del Gruppo tra i partner più affidabili per la clientela HNWI e istituzionale.

Commentando i dati, Alessandro Zambotti, ceo e cfo del gruppo, ha detto:

“Azimut continua a guidare l’industria a conferma del forte slancio commerciale su tutte le principali aree geografiche e segmenti di clientela. In Italia, la domanda per i nostri fondi di investimento conferma la forza della proposta gestionale. A livello internazionale, i nostri hub di wealth management a Dubai, Monaco e Singapore stanno rafforzando il nostro ruolo di partner di riferimento per la clientela high-net-worth’.

Il manager ha evidenziato che la società continua a crescere in Brasile nel segmento dei mercati privati, in particolare nelle infrastrutture. Sul fronte istituzionale e wholesale, inoltre, sta avanzando in Medio Oriente, con il lancio di nuovi mandati in Arabia Saudita e l’avvio di un accordo distributivo in UAE.