Azimut: a giugno raccolta netta pari a 1 miliardo

A giugno 2024 la raccolta netta dei consulenti finanziari di Azimut segna 1 miliardo di euro, di cui l’83% (€ 863 milioni) è stato indirizzato verso soluzioni del risparmio gestito. La raccolta netta totale dall’inizio dell’anno sale così a 10 miliardi di euro. Il totale delle masse del gruppo milanese si attesta a fine giugno a 102,5 miliardi, di cui 63,1 miliardi fanno riferimento alle masse investite in prodotti del risparmio gestito.

Lo rende noto lo stesso gruppo guidato dal ceo Gabriele Blei secondo cui:

Nel primo semestre abbiamo raggiunto diversi traguardi significativi: abbiamo completato la più grande exit nel GP staking fino ad oggi (Kennedy Lewis); annunciato la riorganizzazione della nostra rete distributiva italiana, il cui carve-out è già operativo; mantenuto un approccio dinamico ai mercati privati con diversi lanci di prodotti; e iniziato a registrare una raccolta dalla partnership con UniCredit.

Dall’inizio del 2024, i nostri canali di distribuzione hanno raccolto 10 miliardi di euro a livello globale, superando l’obiettivo per l’intero anno e rendendo questo semestre il migliore nella storia di Azimut. Nel solo mese di giugno abbiamo registrato 863 milioni di euro di raccolta di risparmio gestito. Le masse totali sono cresciute del 13% a 102 miliardi di euro, grazie al nostro modello di business diversificato in 18 Paesi e alla solida performance dell’anno in corso fornita ai nostri clienti dal nostro Global Asset Management Team”.

A questa forte crescita, continua Blei, hanno contribuito la rete di consulenti finanziari e le partnership in Italia, il già annunciato primo closing del fondo di senior private debt per investitori istituzionali, Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp Raif, e la domanda sostenuta per i prodotti di credito in Brasile.

Azimut: chi è

Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano, il gruppo è presente in 18 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti.

L’azionariato vede circa 2.000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo inoltre comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e Usa.

In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera

Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments Sa (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.