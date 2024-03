Azimut, a febbraio raccolta netta positiva per 446 milioni di euro

Nel mese di febbraio 2024 i consulenti finanziari del Gruppo Azimut hanno registrato una raccolta netta positiva per 446 milioni di euro, di cui circa la metà proveniente da prodotti di risparmio gestito con un forte contributo da vari closing di prodotti di private markets e club deal.

Secondo quanto reso noto dalla società, il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato dei clienti di Azimut si attesta a fine febbraio a 93,7 miliardi, di cui 62,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Per il 2024 il Gruppo Azimut ha confermato gli obiettivi di crescita, stimando, in condizioni normali di mercato, un utile netto di 500 milioni, una raccolta netta totale sopra i 7 miliardi anche grazie alle partnerships, 15% di masse gestite in private markets, nonché un utile netto gestionale estero di 150 milioni su base annua.

“Abbiamo superato l’obiettivo di utile netto del 2023 e siamo in linea per superare anche quello del 2024 pari a € 500 milioni; ringrazio per questo tutti i miei colleghi “Azimutiani” operanti in Italia e nei 17 paesi esteri dove siamo presenti. Nell’anno in cui restituiremo i € 500 milioni dell’ultimo bond in scadenza, proponiamo allaAssemblea di pagare un dividendo lordo di €1,40 di cui lo € 0,40 in azioni, calcolando il numero in base al prezzo di chiusura di ieri. Essendo nostra intenzione senza cambiare minimamente la strategia del Gruppo, di far emergere il valore dell’azione Azimut Holding tramite una o più operazioni speciali, siamo convinti che la parte in azioni del dividendo, se mantenuta nel tempo dai nostri azionisti, esprimerà un valore superiore allo € 0,40 per azione visibile oggi” ha dichiarato Pietro Giuliani, presidente del Gruppo.