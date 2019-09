Autunno alle porte: cinque strategie per prepararsi alle spese da affrontare

L’autunno è ormai alle porte e tra vacanze e viaggi in prossimità delle feste di fine anno, le spese tendono ad aumentare. Come risparmiare qualcosa per evitare di ritrovarsi con le tasche vuote lo suggerisce un articolo su Grow-Cnbc individuando in particolare cinque strategie da mettere in atto.

Prenota la tua vacanza prima di Halloween

Gli esperti dicono che la cosa migliore per ottenere un buon affare è prenotare in anticipo. E’ meglio prenotare oggi per la vacanza di Halloween e di Natale come suggerisce Liana Corwin, esperto di viaggi dell’app Hopper che sottolinea come a novembre i prezzi iniziano a salire.

Annulla l’iscrizione alla palestra

Altro modo per risparmiare è annullare l’abbonamento in palestre. Se il vostro programma autunnale è già ricco di viaggi, feste di famiglia e altri eventi, sarebbe il caso di annullare l’iscrizione in palestra o metterla in stand by se pensiamo di non esser in grado di andarci.

Occhio al termostato di casa

Mentre le temperature cominciano a farsi più basse si può già pensare di ridurre la bolletta del 10% apportando piccole modifiche in casa. Come? E’ bene prepararsi all’inverno sigillando tutte le crepe che potrebbero far entrare aria fredda come suggerisce Trae Bodge, esperto di shopping intelligente su Truetrae.com. “E ‘poco costoso da fare e si può risparmiare molto sulla bolletta del riscaldamento una volta che il freddo arriva”. Altra alternativa è investire in un termostato intelligente, che regola automaticamente la temperatura di casa a seconda dell’ora del giorno o se siete a casa.

Cucina lentamente i tuoi piatti autunnali preferiti

Secondo Bodge un modo per ridurre il costo del cibo è quello di utilizzare una cucina a cottura lenta durante i mesi autunnali e invernali, soprattutto se si è trascorsa tutta l’estate a mangiare fuori. Un esempio? Uno stufato, che si cuoce lentamente e con pochi ed economici ingredienti riesce a sfamare un’intera famiglia.

Inizia subito lo shopping per le feste

Invece di comprare i regali di Natale tutti insieme, iniziate ora con lo shopping sottolineano gli esperti. Questo vi darà più tempo non solo per trovare il regalo perfetto per tutte le persone importanti della vostra vita, ma potrete anche essere in grado di setacciare diversi negozi e siti online per scovare il miglior prezzo su ogni articolo. Basta stilare un elenco di parenti e amici a cui fare i regali e cosa potrebbe loro piacere.