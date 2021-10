Audi RS e-tron GT: regina della velocità

La nuova supercar full electric della casa dei quattro anelli garantisce prestazioni elevate e una guida adrenalinica di prima classe

A cura di Motori.it

La RS e-tron GT è una delle Audi più performanti e tecnologiche: con un motore dalla potenza di 646 CV e la sua natura full electric, questo modello della casa dei quattro anelli è il più silenzioso di sempre. La sigla RS sottolinea il suo DNA sportivo, forte del know-how di Audi Sport sia da un punto di vista stilistico che meccanico. La e-tron GT nasce sulla piattaforma J1 del gruppo Volkswagen – la stessa da cui prende vita la Porsche Taycan – e prevede uno schema a due motori elettrici abbinati a un sistema di trazione integrale non convenzionale che agisce cinque volte più rapidamente rispetto ai modelli con motore termico.

ha un design slanciato nonostante le dimensioni (la lunghezza è di 499 cm, la larghezza di 196 cm e l’altezza di 141 cm). Il cofano e le fiancate hanno nervature profonde, passaruota robusti e un grintoso estrattore d’aria posteriore. Nell’abitacolo troviamo finiture pregiate che denotano il giusto equilibrio tra sportività, tecnologia e rigore stilistico: sono infatti di serie il sistema multimediale MMI con schermo tattile di 10,1”, navigatore e funzioni vocali e il cruscotto digitale con display di 12,3”. La RS è stata inoltre equipaggiata con il sistema hi-fi Bang & Olufsen Premium da 710 Watt con 16 altoparlanti.

Tante le possibilità di personalizzazione: dalla scelta delle finiture nella plancia in fibra di carbonio o in legno di noce naturale, fino al rivestimento del tetto in fibra di carbonio che permette di risparmiare 12 kg di peso rispetto a quello panoramico in vetro. I sedili sagomati e rivestiti in pelle nappa sono dotati di regolazioni elettriche, ventilazione e sistema di massaggio, ma Audi propone anche un’alternativa ecologica del pacchetto ‘leather-free’ che elimina i materiali di origine animale in favore di quelli riciclati (il filato dei tappetini, ad esempio, proviene dal riutilizzo di reti da pesca dismesse). Il bagagliaio è di 366 litri ai quali si aggiungono gli 85 litri del vano presente sotto il cofano anteriore.

La nuova RS assicura prestazioni di tutto rispetto con i suoi 646 CV di potenza e 830 Nm di coppia, grazie a un motore posteriore più potente di 21 CV rispetto a quello della versione base e una modalità Boost capace di incamerare la giusta riserva di potenza da sfruttare nei momenti in cui l’andatura si fa più elevata. In questo modo si arriva da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,9 secondi (la velocità massima è autolimitata a 250 km/h). Per i nostalgici del rumore generato da un motore termico, la RS e-tron GT consente di modulare ‘l’e-tron sound’, un suono artificiale che si avvicina molto ai regimi di erogazione dei motori a benzina di elevata potenza e coppia.

Tra le tante peculiarità dell’Audi RS e-tron GT non manca la sterzata integrale, che consente alle ruote posteriori di ruotare in controfase sotto i 50 km/h e girare di qualche grado in fase oltre gli 80 km/h per aumentare la stabilità. L’impianto frenante è composto da dischi in carburo di tungsteno che lavorano in tandem con la potente frenata rigenerativa, mentre il cambio è un automatico a due rapporti collegato al motore posteriore.

I connettori per la ricarica in corrente alternata (AC) si trovano in prossimità dei passaruota anteriori, mentre quello per collegarsi alle colonnine rapide in corrente continua (DC) è presente sul passeggero. In quest’ultimo caso, il sistema a 800 volt permette di utilizzare le stazioni fino a 270 kW di potenza che, secondo quanto dichiarato da Audi, consentono di recuperare l’80% dell’autonomia (quella totale dichiarata dalla Casa tedesca è di 472 km) in circa 23 minuti o di accumulare 100 km di percorrenza in appena cinque minuti (in corrente alternata a 22 kW per fare il pieno occorre attendere cinque ore). L’Audi RS e-tron GT costa 149.800 euro e rappresenta un’avanguardia del lusso che segnerà la storia delle gran turismo sportive.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di ottobre del magazine Wall Street Italia