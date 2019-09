Assoreti: a luglio raccolta netta dei consulenti pari a 3 miliardi. Vola il risparmio gestito

E’ positiva nel mese di luglio la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari, che secondo quanto reso noto da Assoreti, segna 3 miliardi di euro. L’Associazione evidenzia che il 61,4% degli investimenti netti coinvolge i prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono nel complesso risorse nette per circa 1,9 miliardi di euro, valore sostanzialmente allineato ai risultati realizzati nel mese precedente (+0,4%). Il bilancio delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato invece è positivo per 1,2 miliardi di euro con una flessione congiunturale del 44,1%.

Cresce del 25,8% la raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di fondi comuni, positiva per 688 milioni di euro. A trainare la crescita, sottolinea Assoreti, le dinamiche osservate sulle gestioni di diritto estero, sulle quali si riscontrano entrate nette complessive per 740 milioni di euro (+72,8%), e sui fondi chiusi mobiliari, sui quali le movimentazioni nette sono positive per 78 milioni di euro, mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è negativo per 127 milioni.

La raccolta realizzata in ambito assicurativo/previdenziale, è pari a 923 milioni di euro (-3,4%). Una flessione che coinvolge i prodotti vita tradizionali (-8%), sui quali la raccolta è positiva per 266 milioni, e le polizze multi-ramo (-36,6%), con premi netti pari a 195 milioni, mentre sulle unit linked si rilevano dinamiche di crescita che determinano un bilancio positivo per 390 milioni di euro (+30,1%).

In relazione alle movimentazioni sulle gestioni patrimoniali individuali si nota la prevalenza delle sottoscrizioni per 245 milioni di euro (-29,3%): l’incremento dei volumi realizzato sulle GPF (+19,7%), con una raccolta netta pari a 324 milioni di euro, è compensato dai disinvestimenti netti riscontati sulle GPM per 79 milioni di euro.

Da inizio anno, sottolinea Assoreti, l’apporto delle reti sale a 4,2 miliardi di euro mentre l’intero sistema fondi aperti registra deflussi per 5,0 miliardi di euro.

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è negativa per 928 milioni di euro e coinvolge i titoli di Stato (-945 milioni) ed i titoli obbligazionari (-215 milioni), mentre il bilancio delle movimentazioni è positivo per i titoli azionari (30 milioni), i certificates (105 milioni), gli strumenti del mercato monetario (137 milioni) e gli exchange traded products (97 milioni). Infine, sottolinea l’associazione, è positiva anche la raccolta di risparmio sotto forma di liquidità pari a 2,1 miliardi di euro.