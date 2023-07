Assolombarda lancia la piattaforma sulle agevolazioni fiscali per le imprese, strumento per rimanere al passo con i cambiamenti normativi

Assolombarda ha lanciato una Piattaforma per le agevolazioni fiscali, strumento che permette alle imprese di rimanere aggiornate su tutte le opportunità nel rispetto della normativa e della prassi amministrativa. Assolombarda si conferma così partner prezioso per le aziende lombarde che si trovano ad affrontare il complesso mondo fiscale italiano e le sue agevolazioni, fornendo loro uno strumento per rimanere al passo con i cambiamenti nel panorama economico italiano.

La piattaforma dedicata alle agevolazioni fiscali di Assolombarda presenta tutte le opportunità per le imprese

Assolombarda ha realizzato una piattaforma dedicata alle agevolazioni fiscali, con l’obiettivo di presentare alle imprese gli incentivi in vigore, fornendo tutte le indicazioni operative per accedere ai benefici. Come si legge nell’articolo di Prima Pavia, il portale permette all’utente di orientarsi tra le diverse agevolazioni fiscali e di rimanere così al passo con l’evoluzione del quadro normativo, in modo da cogliere tutte le opportunità nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

Il nuovo portale è diviso in diverse sezioni tematiche, consultabili selezionando l’incentivo di interesse: Transizione 4.0 – R&S – Innovazione, Patrimonializzazione delle imprese, Energia e sostenibilità, Detrazioni edilizie, Pubblicità, Agevolazioni per particolari settori, Investimenti al Sud. Attraverso semplici e immediate schede descrittive, vengono delineati gli elementi essenziali della misura agevolativa, quali destinatari, requisiti necessari, modalità e tempistiche di utilizzo delle risorse.

Le Guide operative di Assolombarda offrono ulteriori approfondimenti sulle agevolazioni fiscali

Assolombarda mette a disposizione delle imprese un ulteriore strumento, le Guide operative, che riassumono tutte le indicazioni utili per accedere ai benefici, per ciascuna misura agevolativa.

In ambito fiscale, la Guida di Assolombarda dedicata presenta una disamina delle principali agevolazioni fiscali per le imprese, per consentire ai lettori di orientarsi tra le tante disposizioni previste dall’ordinamento, fornire gli strumenti operativi per l’accesso ai benefici e individuare le soluzioni più adatte alla loro realtà aziendale. La guida viene, inoltre, arricchita periodicamente con nuovi aggiornamenti e approfondimenti, in modo da cogliere tutte le modifiche del quadro normativo.

Le agevolazioni fiscali analizzate nella Guida di Assolombarda

La Guida di Assolombarda offre un ampio catalogo delle agevolazioni fiscali analizzate, dai crediti d’imposta per energia e gas, introdotti dal Governo per contrastare gli effetti degli aumenti amplificati dalla guerra tra Russia e Ucraina, alle detrazioni edilizie per gli immobili di imprese.

Inoltre, la guida affronta gli incentivi alla formazione e allo sviluppo di competenze manageriali e le misure per stimolare gli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, di particolare importanza nella prospettiva di stimolo della crescita. Attenzione particolare, poi, agli incentivi fiscali per gli investimenti in start up e PMI innovative, destinati a favorire la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali.