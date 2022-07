Assogestioni lancia il nuovo comitato per l’educazione finanziaria e nomina i nuovi presidenti dei comitati

Il Consiglio direttivo di Assogestioni ha nominato i presidenti dei comitati consultivi dell’associazione per il triennio 2022-2025 e, contestualmente, ha istituito, per la prima volta, un comitato per l’educazione finanziaria. Il tema è caro all’associazione: è infatti uno dei filoni su cui si è concentrato il Salone del Risparmio 2022 nella sua terza giornata, il 12 maggio scorso.

I comitati consultivi hanno il compito di coadiuvare l’attività del Consiglio direttivo ciascuno nelle rispettive materie di competenza, sia attraverso l’esame dei principali problemi e tematiche che si pongono all’attenzione dell’Associazione, sia mediante la formulazione e presentazione di proposte all’approvazione del Consiglio direttivo, spiega Assogestioni in una nota. Ecco l’elenco dei vertici di tutti i comitati.

Le nomine nei comitati statutari di Assogestioni

Comitato comunicazione

Presidente: Gianluca Serafini, Fideuram Asset Management Sgr

Vicepresidente: Luca Tenani, Schroders Investment Management (Europe) SA

Comitato corporate governance

Presidente: Lucio De Gasperis, Mediolanum Gestione Fondi Sgr

Vicepresidente: Emilio Franco, Mediobanca Sgr

Comitato fondi esteri

Presidente: Michele Quinto, Franklin Templeton International

Vicepresidente: Alexia Giugni, DWS Investment

Comitato regolamentazione e fiscalità

Presidente: Alessandro Melzi d’Eril, Anima Sgr

Vicepresidente: Cinzia Tagliabue, Amundi Sgr

Comitato remunerazione

Presidente: Lucio De Gasperis, Mediolanum Gestione Fondi Sgr

Vicepresidente: Giovanni Sandri, BlackRock B.V. – Milan Branch

Le nomine nei comitati consiliari

Comitato digital

Presidente: Giovanni Sandri, BlackRock B.V. – Milan Branch

Vicepresidente: Edoardo Maestri, Generali Investments Partners Sgr

Comitato diversity

Presidente: Cinzia Tagliabue, Amundi Sgr

Vicepresidente: Pietro Martorella, AXA Investment Managers

Comitato educazione finanziaria

Presidente: Saverio Perissinotto, Eurizon Capital SGR

Vicepresidente: Giuliano D’Acunti, Invesco Management SA

Comitato fondi alternativi

Presidente: Giampiero Schiavo, Castello Sgr

Vicepresidente: Giovanni Papini, UBS Asset Management (Italia) SGR

Comitato previdenza

Presidente: Ugo Loeser, Arca Fondi Sgr

Vicepresidente: Emanuele Bellingeri, Credit Suisse Italy

Comitato sostenibilità

Presidente: Lorenzo Alfieri, J.P. Morgan Asset Management (Europe)

Vicepresidente: Alexia Giugni, DWS Investment