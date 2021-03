Assogestioni, Corcos fa il punto sull’attività dei gestori in Italia

Anche per Assogestioni è tempo di bilanci. Nel corso dell’assemblea annuale dell’Associazione che si è tenuta oggi il Presidente, Tommaso Corcos ha illustrato agli associati le principali attività svolte dell’associazione nel 2020, in un contesto reso difficile dagli effetti della pandemia di Covid-19 sulla congiuntura economica.

Il presidente ha fatto il punto su un anno chiuso con masse in gestione pari a 2.421 mld di euro e con una raccolta netta di circa 15 mld. Numeri che, secondo Corcos, testimoniano la solidità del mercato italiano del risparmio gestito nell’affrontare un momento di particolare complessità e incertezza che ha colpito l’intero sistema economico, finanziario e sociale.

Assogestioni, l’attività svolta nel 2020

Tra i principali risultati ottenuti dall’Associazione spicca l’intervento normativo che ha ulteriormente innovato la disciplina riguardante i Piani Individuali di Risparmio recependo la proposta dell’Associazione di estendere gli incentivi fiscali previsti dalla normativa PIR a nuovi piani di risparmio, i PIR alternativi.

Questa tipologia di fondi, complementare rispetto ai PIR tradizionali, rappresenta una nuova grande opportunità per valorizzare le ingenti risorse di risparmio degli italiani e metterle al servizio dell’economia reale. Un aspetto che assume ancor più significato nell’ottica della ripresa economica post Covid-19.

Nel corso della sua relazione, il presidente si è inoltre soffermato su altri argomenti di rilievo come il supporto fornito alle associate nel fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso l’individuazione di alcune misure normative finalizzate ad agevolarne l’operatività. Ma non solo Corcos ha ricordato anche il lavoro svolto per la tutela dei diritti degli azionisti e per la promozione della cultura della governance tra gli operatori del mercato.

Nel corso dei lavori il presidente di Assogestioni ha poi ricordato l’impegno per lo sviluppo del capitale umano dell’industria, con il progetto Icu che è proseguito nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia e la serie di eventi digitali organizzati dell’Associazione per dare continuità al dialogo con i professionisti del settore.

Sempre nel corso dell’Assemblea, i rappresentanti delle società associate hanno approvato all’unanimità il budget di spesa 2021.