Assicurazioni: dall’evoluzione di First Advisory, nasce Firstance

First Advisory srl, azienda assicurativa presente in Italia dal 2010, ha cambiato nome in Firstance. Questo nuovo marchio si presenta al mercato con un modello di business di successo, con partnership con più di 60 tra le maggiori società di private banking, gestori di patrimoni e family office. Offre loro l’accesso a una piattaforma tecnologica proprietaria aperta con una vasta gamma di opzioni di assicurazione privata, fornite da oltre 27 compagnie assicurative italiane ed europee. Massimiliano Merlo, cofondatore e ceo di Firstance (nella foto sopra), ha commentato:

“Il cambio di denominazione rappresenta per noi un momento decisivo di cambio di passo all’interno di un nuovo piano di crescita iniziato con l’ingresso nel capitale della società da parte di Nextalia sgr e che in pochi mesi ci ha portati all’acquisizione di Farad Insurance Broker Italia, all’apertura dell’agenzia in Lussemburgo e a significativi investimenti in tecnologia per migliorare ulteriormente la nostra piattaforma proprietaria”.

Chi è Firstance

Con più di 27 miliardi di euro di masse intermedie, Firstance ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, affermandosi come riferimento nel settore delle assicurazioni private in Europa, grazie agli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative, automazione dei processi di investimento e utilizzo di dati e analisi. Il nuovo nome, Firstance, rappresenta la sua doppia natura e deriva dall’unione di First, un’azienda innovativa e proiettata al futuro, e Insurance, a testimonianza del focus verso le soluzioni tecnologiche per il mercato assicurativo sia in Italia che all’estero.