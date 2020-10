Aspettando Il Salone del Risparmio, nuovo ciclo di eventi online

Sono partite le iscrizioni al ciclo di appuntamenti intitolato “R-Evolution: Il futuro ha un grande futuro” organizzate da Assogestioni. Si tratta della seconda serie di conferenze “Aspettando Il Salone del Risparmio” in cui il mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria si danno appuntamento nel percorso di avvicinamento alla sua 11° edizione.

Il programma degli incontri e i form di iscrizione sono disponibili sul sito eventi.salonedelrisparmio.com.

L’iniziativa vede in programma 5 appuntamenti tematici articolati in oltre 20 conferenze certificate realizzate a cura dell’associazione e di alcune delle principali società di gestione del risparmio per fare il punto sulle sfide del post-Covid e riflettere sul ruolo sistemico del Risparmio come motore dell’evoluzione futura.

Appuntamenti che verranno trasmessi in streaming con il seguente calendario:

Giovedì 22 ottobre

dalle 9.30 alle 11.30 R-Evolution: il fattore “R” a sostegno del mondo post Covid

Giovedì 29 ottobre

dalle 9.30 alle 12.30 La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita

Giovedì 5 novembre

dalle 9.30 alle 12.30 Investire nel futuro: le strade dei megatrend

Giovedì 12 novembre

dalle 9.30 alle 12.30 La gestione passiva alla sfida dell’evoluzione futura

Giovedì 19 novembre

dalle 9.30 alle 13.30 L’impulso della sostenibilità per costruire il futuro

Agli eventi sono attesi oltre 60 relatori tra professionisti del settore, rappresentanti delle istituzioni ed altri esperti.

Oltre al presidente dell’associazione, Tommaso Corcos, tra gli speaker che interverranno figurano Irene Tinagli (Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo), Deborah Fuhr (Managing Partner & Founder of ETFGI) e Giorgio De Rita (Segretario generale Censis).