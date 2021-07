Ansia finanziaria: cinque consigli per evitarla

Se la maggioranza delle persone dichiara di provare ansia quando pensa alla propria situazione finanziaria e tra le donne il 65% ha dichiarato di provare questa sensazione, contro il 54% degli uomini – così emerge dal Global Financial Literacy Excellence Center della George Washington University e la FINRA Investor Education Foundation – è bene sapere che ci sono numerosi modi per combattere questa sensazione.

Così Bitpanda, piattaforme di investimento digitale, ha individuato cinque consigli per evitare di farsi prendere dal panico e dall’ansia quando si tratta delle proprie finanze.

Ansia finanziaria: tieni traccia del flusso di denaro

Se parliamo di investimenti, non facciamo certo il nostro interesse se non abbiamo l’abitudine di consultare il nostro conto per studiare la situazione. Non possiamo tuttavia essere nervosi per questioni ignote se sappiamo già cosa ci aspetta. Un modo per raggiungere questo obiettivo è tenere un diario delle spese, in modo da tenere sempre sotto controllo la situazione dei propri soldi. A tale scopo, ci sono molte app in grado di fornire un’ottima visione d’insieme.

Capire le proprie tendenze

Ognuno ama spendere i propri soldi in modo diverso. Spesso l’ansia deriva dal fatto che una quantità significativa di denaro tende a dileguarsi dal tuo conto lasciandoti con un grande punto interrogativo a fine del mese. Conoscere le tue tendenze e ciò per cui ti piace spendere i tuoi risparmi ti aiuterà a valutare quanto questi acquisti siano necessari o a inserirli nel tuo budget. In questo modo, non ci saranno sorprese e potrai controllare comodamente le tue finanze ogni volta che avrai bisogno di farlo.

Sapere dove chiedere aiuto

È considerato un lusso avere una barca di salvataggio in caso di emergenza finanziaria. È vitale sapere dove andare a parare nel caso in cui le cose si mettano male e dove cercare aiuto. Forse il tuo amico d’infanzia può aiutarti con qualche spesa e forse il governo ha dei programmi per aiutare le persone nella tua situazione. Esserne al corrente può fare la differenza nei momenti difficili, permettendoti di tenere a bada l’ansia.

Costruire una rete di salvataggio

Sapere di disporre di un materasso per attutire la caduta consentirà di ridurre significativamente alcune preoccupazioni.

Inizia a investire

E se tu potessi avere i soldi che hai risparmiato, ma i soldi continuassero a crescere nel tempo più che in un normale conto di risparmio? È qui che entrano in gioco gli investimenti e le risorse digitali. È uno dei modi con cui le persone combattono l’inflazione e si costruiscono la rete di sicurezza di cui abbiamo parlato.