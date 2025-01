Anima: a dicembre raccolta netta tocca 111 milioni di euro. Cessata partnership con Etica

Si chiude in positivo il 2024 la raccolta netta di risparmio gestito del Gruppo Anima che nel mese di dicembre (escluse le deleghe assicurative di ramo I) ha segnato 111 milioni di euro.

Il totale dei patrimoni gestiti dal gruppo a fine dicembre 2024, ammonta a 203,1 miliardi di euro (204,1 miliardi includendo i patrimoni amministrati di Kairos) contro i 191,5 miliardi dello stesso periodo del 2023, segnando così un aumento del 6,1%.

“Dicembre conferma i trend già visti durante l’anno: forte raccolta retail dominata dal contributo positivo di tutti i partner strategici, ottima performance di Castello e Kairos e fuoriuscite dalle categorie meno remunerative, con un complessivo aumento della redditività’, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding. ‘Ci attendiamo che i deflussi da fondi sottostanti a fondi, di cui è ormai chiara la scarsa rilevanza economica ma che hanno caratterizzato il 2024, riducano la loro importanza nell’anno che sta iniziando”.

Indice Anima cessa partnership con Etica SGR

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Anima cessa partnership con Etica SGR

Il gruppo ha anche reso noto di aver ricevuto da Etica SGR una notifica riguardante l’avvio di un progetto industriale che in prospettiva comporterà l’internalizzazione della gestione dei loro fondi comuni di investimento, attualmente delegata ad Anima. Al fine di consentire una valutazione accurata degli aspetti economici, si informa che nel 2024 la delega ha generato per il gruppo milanese ricavi pari a circa 10,5 milioni di euro.

Nel medio termine, l’impatto potrà essere mitigato o neutralizzato dal pieno sviluppo di alcuni fondi ESG proprietari. Tali fondi, sui quali la raccolta netta degli ultimi 5 anni è stata di oltre 5 miliardi di euro, presentano una redditività per Anima approssimativamente doppia rispetto ai fondi gestiti in delega per conto di Etica SGR, e potranno essere distribuiti anche attraverso le reti precedentemente oggetto di limitazioni connesse all’accordo di mandato.