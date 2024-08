Anche i miliardari perdono ricchezza, Jeff Bezos il più colpito

Per la serie anche i ricchi piangono, nel sell-off di lunedì, molti miliardari hanno visto ridursi il loro patrimonio netto. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e l’amministratore delegato di Meta Platforms, Mark Zuckerberg, sono stati tra i miliardari con un patrimonio personale stimato in forte calo, come riporta Forbes.

Queste aziende e gli altri quattro giganti tecnologici che compongono i “Magnifici Sette” hanno subito notevoli cali nei prezzi delle loro azioni lunedì durante il crollo delle borse mondiali. Dal Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq Composite e lo S&P 500 in calo del 2,7%, del 3,7% e del 3,3% nel pomeriggio ai mercati di altre parti del mondo, come l’Asia e l’Europa, che hanno registrato cali generali. Le perdite dei patrimoni netti di Bezos, Huang e Zuckerberg durante le turbolenze dei mercati globali di lunedì ammontavano rispettivamente a 8 miliardi di dollari, 7,9 miliardi di dollari e 7 miliardi di dollari, a un certo punto della mattinata, come ha riferito Forbes.

Miliardari perdono ricchezza nel sell off dei mercati

Secondo il tracker in tempo reale di Forbes, lunedì pomeriggio Bezos valeva 180,8 miliardi di dollari. Nel frattempo, il valore di Huang e Zuckerberg è stato stimato rispettivamente a 87,7 e 167,3 miliardi di dollari. Altri miliardari, come il cofondatore di Oracle Larry Ellison e l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk, hanno perso lunedì 6 miliardi di dollari grazie all’andamento delle azioni delle loro società, secondo il giornale.

Tra i titoli dei “magnifici sette”, Nvidia ha registrato il calo maggiore lunedì, con una flessione del 7%. Ma secondo Forbes, anche i miliardari non del settore tecnologico hanno subito un calo delle loro fortune personali durante il crollo del mercato di lunedì. Le preoccupazioni per l’economia statunitense e altri fattori hanno contribuito ad alimentare le turbolenze del mercato globale.

Chi sono i Magnifici sette

I “Magnifici Sette” è il soprannome dato da Michael Hartnett, analista di Bank of America, a sette titoli di aziende statunitensi accomunate da una forte componente tecnologica e da una significativa esposizione all’intelligenza artificiale. Queste aziende sono:

Apple Microsoft Meta (Facebook) Amazon Alphabet (Google) NVIDIA Tesla

Ebbene, chi più chi meno, nel lunedì nero dei mercati, anche i CEO di queste grandi aziende hanno perso. Nel dettaglio, il presidente e cofondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha registrato la più grande perdita in un solo giorno di tutti i miliardari monitorati da Forbes, con le azioni del colosso di Seattle che hanno subito un crollo di oltre il 5%, facendo scivolare la fortuna di Bezos di 8 miliardi di dollari a 179 miliardi di dollari alle 10:15 del mattino.

L’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang è stato il secondo maggior perdente miliardario: le azioni del suo gigante dei chip per semiconduttori AI hanno subito un crollo di circa il 7%, facendo scivolare il patrimonio di Huang, il maggior azionista di Nvidia, di 7,9 miliardi di dollari, a 87 miliardi di dollari.

Segue il CEO di Meta Mark Zuckerberg, il cui patrimonio netto è sceso di 7 miliardi di dollari a 164 miliardi, seguito dal presidente di Oracle Larry Ellison, la cui fortuna è scesa di 6 miliardi di dollari a 159 miliardi, e dal CEO di Tesla e uomo più ricco del mondo Elon Musk, il cui patrimonio netto è sceso di 6 miliardi di dollari a 221 miliardi, mentre le azioni di Tesla sono scese di oltre il 5%.

Anche i miliardari legati alle altre magnifiche sette aziende, meno coinvolti nelle operazioni quotidiane, hanno registrato ingenti perdite sulla carta. I cofondatori di Google Sergey Brin e Larry Page si sono entrambi “impoveriti” di oltre 4 miliardi di dollari, il cofondatore di Microsoft Bill Gates e l’ex amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer hanno subito perdite rispettivamente di 3 e 4 miliardi di dollari e Laurene Powell Jobs,