Anasf, eletto comitato esecutivo. Conte: “Squadra di valore”

Il Consiglio nazionale di Anasf ha eletto il nuovo Comitato esecutivo, su proposta del Presidente Luigi Conte. Otto i membri nominati, con Alma Foti come Vicepresidente Vicaria e Ferruccio Riva Vicepresidente. La nuova squadra, che punta alla continuità e a nuovi obiettivi per la categoria dei consulenti, sarà supportata da Franco Colombo, rieletto Presidente del Consiglio nazionale.

Le nomine di Anasf

In particolare, Consiglio nazionale della XII legislatura Anasf ha eletto oggi gli otto componenti del Comitato esecutivo, su proposta del Presidente Conte. Si tratta di: Alma Foti, Ferruccio Riva, Susanna Cerini, Fabio Di Giulio, Silvio Iacomino, Fabrizio Quaglio, Daniela Repele e Antonello Starace. Nelle prossime settimane verranno definite le deleghe e i relativi poteri di rappresentanza specifici di ogni componente.

L’acclamazione per Bagnasco

Su proposta del Presidente, i Consiglieri nazionali hanno riconfermato per acclamazione Carlo Bagnasco nel ruolo di Presidente onorario dell’Associazione, incarico riservato a Presidenti emeriti iscritti all’Albo nella sezione dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede e riconosciuti come persone di alta professionalità, moralità, decoro ed esperienza nel settore della consulenza finanziaria. Bagnasco parteciperà senza diritto di voto ai futuri lavori del Consiglio nazionale.

Gli avvicendamenti strategici

In occasione della riunione odierna, a seguito della decadenza di Paola Di Pietro dall’incarico di Consigliera Nazionale per la naturale incompatibilità ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto e dell’articolo 20 del Regolamento attuativo della fase elettorale e congressuale, il Consiglio nazionale ha nominato in sua surroga Lorenzo Magelli, primo dei non eletti della medesima lista al XII Congresso nazionale.

La riconferma di Colombo

In qualità di Presidente del Consiglio nazionale è stato eletto Franco Colombo, che ha già ricoperto il medesimo ruolo nelle precedenti due legislature. Al Presidente del Consiglio nazionale è affidato il compito di convocare e presiedere il Consiglio, promuovere la costituzione di commissioni di lavoro tra i componenti interni ed esterni, partecipare alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto e agli incontri istituzionali quale componente della delegazione dell’Associazione.

Il futuro dell’associazione