Amore e soldi ai tempi di Tinder: gli incontri online influenzano le diseguaglianze economiche

Il dating online ha causato un aumento della disuguaglianza di reddito negli Stati Uniti. Con le app di incontri, le persone sposano sempre più spesso qualcuno simile a loro stessi.

Un recente lavoro dei ricercatori delle Federal Reserve Banks di Dallas e St. Louis e dell’Haverford College riportato da Bloomberg ha rilevato che gli incontri online potrebbero aver contribuito a un aumento della disuguaglianza di reddito negli Stati Uniti negli ultimi decenni.

“Da quando sono apparse le app di incontri che permettono di cercare un partner in base a criteri come l’istruzione, gli americani hanno sposato sempre più spesso persone più simili a loro. Questo spiega circa la metà dell’aumento della disuguaglianza di reddito tra le famiglie tra il 1980 e il 2020”.

La ricerca sugli incontri online negli Usa: ecco cosa ha rivelato

Nel dettaglio i ricercatori hanno analizzato i dati che vanno nel periodo di tempo dal 2008 al 2021 utilizzando l’American Community Survey del Census Bureau per valutare i cambiamenti nel modo in cui uomini e donne hanno selezionato i potenziali partner nell’era degli incontri online. Ebbene, le donne sono diventate più selettive in termini di età, mentre gli uomini sono diventati più selettivi in termini di istruzione.

Ma quando i ricercatori hanno confrontato questi dati con quelli relativi alle coppie sposate tra il 1960 e il 1980, hanno scoperto che nell’ultimo periodo le persone hanno scelto sempre più spesso partner con lo stesso livello di salario e di istruzione. “E mentre molte persone hanno sposato qualcuno della stessa etnia, nel corso del tempo le persone sono diventate sempre meno selettive in base alla razza”, continua l’articolo di Bloomberg.

La ricerca mostra che i due principali fattori che contribuiscono alla disuguaglianza nella scelta del futuro coniuge sono l’istruzione e le competenze. Seguono, in misura molto minore, il reddito e l‘età, mentre la razza svolge un ruolo relativamente poco significativo, ha dichiarato la coautrice Paulina Restrepo-Echavarría, consulente di politica economica presso la Fed di St. Louis, in un post sul blog che descrive il documento.

Poiché le persone con fasce di reddito simili continuano a sposarsi, è meno probabile che le famiglie abbiano un percettore di reddito basso e uno di reddito alto e che invece abbiano partner appartenenti a fasce di reddito simili. I dati indicano che gli incontri online hanno aumentato il coefficiente di Gini – una misura popolare utilizzata per valutare la disuguaglianza di reddito – di tre punti percentuali.