Amazon Prime Day spinge 7,2 miliardi di dollari di spesa nel primo giorno

Chiude i battenti l’Amazon Prime Day che negli USA spinge al rialzo le spese dei consumatori che nel primo dei due giorni di shopping hanno sborsato complessivamente 7,2 miliardi di dollari.

Ma cosa hanno comprato i consumatori americani? A spulciare gli scontrini è stata Adobe secondo cui quello di martedì scorso è stato il giorno di shopping mobile più grande di quest’anno, con una spesa online di 3,5 miliardi di dollari. Una cifra aumentata dell’11,7% rispetto all’anno precedente. La più grande giornata di shopping di quest’anno, sottolineando l’impatto significativo del Prime Day sulle vendite al dettaglio online.

Amazon Prime Day: cosa si è comprato

Andando nel dettaglio, Adobe ha analizzato le transazioni dirette dei consumatori online su oltre 1.000 miliardi di siti di rivenditori statunitensi. Mentre i clienti chiedevano a gran voce articoli di elettronica, videogiochi e piccoli elettrodomestici da cucina, gli acquisti per il back-to-school hanno registrato un’impennata.

Zaini, cestini per il pranzo e articoli di cancelleria… la spesa per questi prodotti è aumentata del 210% ì rispetto ai livelli di vendita giornalieri del mese precedente.

La spesa per l’abbigliamento per bambini è aumentata del 159%, mentre quella per l’elettronica è aumentata del 33%, quella per i videogiochi del 134% e quella per i piccoli elettrodomestici da cucina dell’82%.

Adobe aveva precedentemente previsto che la spesa online durante i due giorni di saldi sarebbe cresciuta del 10,5% all’anno, raggiungendo la cifra record di 14 miliardi di dollari. Tra luglio e la fine di settembre, Adobe prevede che i consumatori spenderanno 229,1 miliardi di dollari online, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente.

“I forti sconti sono stati la storia dell’e-commerce quest’anno, in quanto i consumatori cercano di ottenere il massimo valore dal loro dollaro”, ha dichiarato Vivek Pandya, analista capo di Adobe Digital Insights.

USA: vendite al dettaglio di giugno

Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono rimaste invariate a giugno, grazie al calo degli incassi presso i concessionari di auto, compensato da un’ampia forza in altri settori, una dimostrazione di resistenza dei consumatori che ha rafforzato le prospettive di crescita economica per il secondo trimestre.

Il rapporto del Dipartimento del Commercio a stelle e strisce, migliore del previsto, ha anche mostrato che le vendite di maggio sono state superiori alle stime iniziali. “L’economia è in buona forma”, ha dichiarato Bill Adams, capo economista della Comerica Bank.