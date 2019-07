Amazon Prime Day 2019 termina oggi: le offerte in corso

Stasera termina l’Amazon Prime Day 2019, due giorni di offerte e promozioni sul sito di e-commerce più famoso al mondo.

Il Prime Day è un evento unico di offerte esclusive per i clienti Amazon Prime, ossia il servizio a pagamento del sito che permette di fodere di alcuni vantaggi durante tutto l’anno come la spedizione gratuita in 1 giorno o in 2 o 3 giorni ma anche laccesso a serie e film su Prime Video, canzoni con Prime Music, Accesso Prioritario alle Offerte Lampo e molto altro.

Sul sito di Amazon è possibile scegliere tra una serie di offerte come quelle cosiddette lampo e quelle a meno di venti euro.

Tra le prime troviamo le cuffie Bluetooth 5.0 a 30,39 euro, lo Smartwatch Multisport con Mappe GPS Garmin Fenix 5 Plus a 399 euro, Vileda VR 102 Robot Aspirapolvere, con Sensori Integrati a 99,99 euro. Tra le offerte a meno di 20 euro troviamo Echo Dot (3ª generazione), l’altoparlante intelligente con integrazione Alexa, microSD, SD e penne USB.

Tra le offerte del Prime Day in corso troviamo Echo Show 5 con schermo compatto e intelligente con Alexa, colore Nero, Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB, promozioni varie su Xiaomi smartphone Mi9T e Redmi Note 7, la Bicicletta da città Retrò Esperia, Nikon D5300 Fotocamera Reflex + Nikkor 18/105VR, la smart Tv Samsung 4K UHD 55’’, computer fissi Acer, Lenovo e HP.

Tantissimi prodotti quindi, dall’abbigliamento, elettronica e informatica, casa, fino a benessere, musica, videogiochi, fai da te, alimentari, giochi, prodotti per infanzia. Lo scorso anno il prodotto più venduto in Italia per l’Amazon Prime Day è stato il kit rasoio regola-barba di Braun, mentre negli Usa la pentola elettrica a pressione programmabile, il trapano Bosch senza fili nel Regno Unito e la Coca Cola zero a Singapore.