Amazon: Bezos fa un passo indietro, Andy Jassy sarà il nuovo a.d.

Clamoroso passo indietro di Jeff Bezos alla guida di Amazon. Il fondatore e ceo del colosso americano dell’ecommerce ha comunicato che, a partire dal terzo trimestre, la la guida operativa del gruppo passerà a Andy Jassy, attuale ceo di Amazon Web Services, la società di Amazon dedicata alla fornitura di sistemi di cloud computing. Bezos continuerà a occupare la potrona di presidente del gruppo.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con la diffusione dell’ultima trimestrale del 2020.

Bezos ha detto che non facendo più il CEO di Amazon avrà più tempo da dedicare ad altre sue società, come il quotidiano Washington Post e la sua azienda spaziale Blue Origin.

Bezos, 57 anni, grazie a Amazon, è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo e tra i personaggi più noti delle rivoluzioni digitali di questi decenni.

“Se viene fatta bene, un’invenzione, per quanto sorprendente, qualche anno dopo diventa normale. La gente comincia a sbadigliare. Ma quello sbadiglio è il più grande complimento che un inventore possa ricevere”, commenta Bezos, aggiungendo che “quando guardate i nostri risultati finanziari, quello che state vedendo in realtà sono i risultati cumulativi a lungo termine di quell’innovazione. In questo momento vedo Amazon al massimo della sua capacità di inventiva, e ciò lo rende un momento ottimale per questa transizione”.