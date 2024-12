Allianz inaugura a Caserta la nuova “Casa Allianz”, la rete cresce e guarda avanti

Nel cuore del centro storico di Caserta, “Casa Allianz” apre le sue porte con una cerimonia inaugurale che ha riunito i vertici di Allianz Bank e i protagonisti della rete Allianz. La nuova sede, ubicata nello storico “Palazzo del Vescovo” su Corso Trieste, si propone come un centro di consulenza olistica, capace di integrare protezione assicurativa e gestione patrimoniale. Con questa apertura, il network delle sedi “Casa Allianz” in Italia raggiunge quota 42, rafforzando la presenza del Gruppo sul territorio e il suo impegno verso un servizio a 360° per clienti privati e imprese.

L’inaugurazione targata Allianz

In particolare, all’evento inaugurale ha partecipato un’alta rappresentanza del management di Allianz Bank, la banca rete guidata dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa. Presenti alla cerimonia il Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale Mario Ruta assieme a Francesco Camaiani, Area Manager della rete Allianz Bank per Sud e Isole, accompagnato dall’Executive Manager Alessandro Musumeci e dal Business Manager Marco Monetta – entrambi della rete distributiva di Allianz Bank – insieme a Emiliano Orlandi, Responsabile territoriale Area Sud Allianz, e agli Agenti Allianz Luca e Wanda Doria e a tutto il team di Consulenti Finanziari e Agenti operativi nella sede campana. Per l’occasione è stato predisposto nella nuova sede anche un corner dell’asset manager del Gruppo PIMCO.

La nuova “Casa Allianz”

L’elegante “Casa Allianz”, ubicata in Corso Trieste 164/C all’interno di un immobile storico della fine ‘800 comunemente denominato “Palazzo del Vescovo”, ha accolto circa 170 persone, tra clienti e ospiti, che hanno potuto assistere al taglio del nastro e vedere in anteprima gli spazi, accoglienti e funzionali, progettati per offrire una consulenza personalizzata.

La crescita del Wealth Management

MarioRuta ha dichiarato: “L’apertura della nuova sede di Caserta rafforza la strategia di wealth management del Gruppo in Italia in una regione come la Campania che offre importanti opportunità di crescita, con l’impegno a fornire alla clientela un servizio consulenziale a 360° per la tutela e la valorizzazione del patrimonio delle famiglie e delle imprese locali. Attraverso una costante presenza sul territorio, resta centrale la collaborazione tra i Consulenti Finanziari Allianz Bank e gli Agenti Assicurativi Allianz per offrire un modello di servizio veramente olistico, orientato al patrimonio complessivo del cliente per coprire tutte le aree di bisogno che di volta in volta si manifestano”.

Il modello in tutto il Paese

L’inaugurazione di Caserta porta così, a 42 il numero totale delle sedi “Casa Allianz” operative sul territorio italiano. Vero e proprio polo di consulenza integrata, “Casa Allianz” è il modello di servizio olistico e multidisciplinare che unisce gli aspetti di protezione assicurativa a quelli della gestione del patrimonio e degli investimenti, grazie alla collaborazione tra gli Agenti Allianz e i Financial Advisors di Allianz Bank.