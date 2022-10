AllianceBernstein, Capati nuovo director of Italian distribution

Fabrizio Capati è stato nominato director of Italian distribution di AllianceBernstein (AB). Dalla sede AB di Milano, Capati seguirà le attività connesse alla consulenza per il mercato retail al fianco di Giovanni De Mare, country head Italia di AB, al quale riporterà. Nicola Meotti continuerà, invece, a seguire il canale istituzionale italiano.

Chi è Fabrizio Capati

Capati ha alle spalle quasi 15 anni di esperienza nel settore dell’asset management e di recente, ha ricoperto il ruolo di Head of Retail Distribution Italy presso Lazard Fund Managers, nel quale si è occupato di sviluppare ed espandere l’attività di gestione degli investimenti nella regione. In precedenza ha lavorato per 13 anni presso Vontobel Asset Management.

Nel suo ruolo attuale, Capati supervisionerà le relazioni strategiche di AB con il mercato italiano della consulenza nel segmento retail, collaborando con la clientela in materia di strategie d’investimento, asset allocation e condivisione delle conoscenze. Come si legge in una nota, grazie alla sua esperienza nel campo degli investimenti e dello sviluppo del business, aiuterà la società a sviluppare e fornire soluzioni d’investimento personalizzate in base alle esigenze dei clienti di AB.