Alibaba, Adidas e Booking: i titoli su cui puntare negli Europei 2024

Sono entrati nel vivo gli Europei di calcio 2024 in programma a Monaco di Baviera, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio ma non solo. Questo evento sportivo di portata internazionale offre anche opportunità significative per l’economia globale con stadi, ristoranti, alberghi e trasporti che beneficeranno di un notevole aumento del turismo e dei consumi.

Ma non mancano occasioni per chi vuole investire. Ad individuarle David Pascucci, market analyst di XTB.

Euro 2024: quali opportunità di investimento

Secondo l’esperto, tra i titoli da monitorare troviamo in primo luogo Alibaba – main sponsor dell’evento con Aliexpress – che cerca il rilancio della propria immagine contro il suo concorrente primario, il colosso del commercio online Temu.

Questa è per il gruppo Alibaba una grande occasione per ritornare alla ribalta dopo la crisi domestica cinese dovuta proprio ad un’inflazione che stenta a crescere e con una banca centrale che prova a rilanciare l’economia del paese. Il titolo Alibaba, seppur si trovi in un trend discendente, potrebbe beneficiare di un’ipotetica ripresa futura dell’economia cinese trovandosi ora a livelli di prezzo bassi rispetto agli anni precedenti. Il titolo si trova ora attorno ai 74 dollari per azione sul NYSE e i suoi minimi assoluti gravitano nella forchetta di prezzo 58-68 dollari, prezzi relativamente vicini considerando che i suoi massimi, quelli del 2020 si trovano oltre i 300 dollari. Qualora ci fosse una ripresa, il titolo avrebbe un enorme margine di crescita futura; pertanto, questa mossa di marketing potrebbe far puntare i riflettori sul titolo, disponibile per i mercati occidentali proprio sul NYSE.

Altro brand che potrà approfittare della visibilità internazionale degli Europei 2024 è Adidas che, ricorda Pascucci, gioca in casa e si presenta come main sponsor sportivo dell’evento tenuto interamente in Germania.

Hotel, ristoranti e servizi di accoglienza avranno un aumento della clientela e per questo sarà da tenere monitorato il titolo Booking.com, anch’esso sponsor dell’evento.