Aldo Corbo, il centro dentale si espande in tutta Italia per porre fine al turismo dentale all’estero

Aldo Corbo non si ferma mai nel suo obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute dentale in Italia.

Con il marchio Centro Dentale Corbo, ha già conquistato il Nord del paese grazie alle nuove aperture, ma la sede centrale si trova nel cuore della Sicilia da oltre 17 anni. Corbo ha messo a punto protocolli unici per garantire lavori dentali di altissimo livello a costi inferiori rispetto alle cliniche estere.

“Dobbiamo evitare che gli italiani si rechino all’estero per cure dentali“, afferma Corbo, sottolineando che molti pazienti hanno speso milioni di euro in altre nazioni per la loro salute dentale. Con grande determinazione e anche accettando partner e investitori, Corbo sta cercando di evitare questa situazione e diventare un punto di riferimento per tutto il paese. In meno di 20 giorni, il Centro Dentale Corbo ha ricevuto molte richieste di informazioni da professionisti del settore e imprenditori interessati ad aprire o affiliarsi al centro.

Corbo è orgoglioso di lavorare in sinergia con i suoi protocolli studiati in 17 anni di esperienza, grazie al suo team composto da professori esperti e una collaborazione con un gruppo di ricercatori per essere sempre all’avanguardia a livello internazionale.

In conclusione, Corbo afferma che questa sarà una svolta per l’Italia e una sconfitta per le cliniche estere. Inoltre da non sottovalutare i nuovi posti di lavoro che stanno per crearsi in tutto il territorio nazionale.