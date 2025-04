Al via da oggi la 24esima edizione di “Banca Generali – Un campione per amico”

Parte oggi 3 aprile, la 24esima edizione di “Banca Generali – Un campione per amico”, un evento itinerante dal carattere-sportivo-educativo, che quest’anno toccherà dieci città italiane, coinvolgendo oltre 10.000 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Questa iniziativa utilizza lo sport come strumento per affrontare sfide sociali e problemi legati alla salute dei giovani, come obesità, sedentarietà e isolamento. Tennis, rugby, calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita. Il tour prenderà in via da Reggio Emilia e si snoderà lungo tutta la penisola toccando 10 tra le più belle piazze del bel Paese. Gli ambasciatori di questo importante messaggio saranno quattro grandi campioni dello sport azzurro: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni.

L’impegno verso l’educazione finanziaria

Banca Generali – si legge in una nota – conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti dei più giovani, scegliendo di affiancarsi, per il quattordicesimo anno consecutivo, alla manifestazione Un Campione per Amico, rafforzando in questa nuova edizione l’impegno verso l’educazione finanziaria. I manager sui territori toccati dal tour promuoveranno degli incontri con le classi delle scuole coinvolte, in tema di educazione finanziaria. Durante la kermesse verrà anche sviluppato il tema dell’educazione alla sostenibilità: i bambini riceveranno in omaggio un libretto pensato per illustrare più piccoli gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda Onu 2030, nell’ambito del progetto di comunicazione Esg “Time To Change”, sul tema dell’impegno globale per un futuro sostenibile.

“Siamo felici di ripartire con questo evento straordinario non solo per l’entusiasmo e l’energia che sprigiona, ma anche e soprattutto per lo spirito e i valori di cui si fa portabandiera. L’esempio di questi campioni e di questo tour va oltre i confini dello sport esprimendo al meglio la voglia di stare assieme, di sentirsi parte attiva di una comunità e di fare squadra all’interno di ciascun territorio, grande e piccolo, del nostro Paese. Elementi questi che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro al fianco delle famiglie per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio. Come un campione-allenatore anche i nostri banker ogni giorno si impegnano nella responsabilità di guidare i nostri clienti verso gli obiettivi prefissati. E in un contesto che ormai da anni ci pone davanti a crescenti complessità dall’economia e dai mercati crediamo sia importante rafforzare anche in Italia, come in altri Paesi che ci precedono per educazione finanziaria, lo sforzo di sensibilizzazione delle coscienze e di divulgazione dei concetti chiave” – ha dichiarato Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

Le città coinvolte

L’edizione 2025 di “Banca Generali – Un Campione per Amico” toccherà complessivamente tra aprile e maggio, 10 città: Reggio Emilia (3 Aprile); Brescia (9 Aprile); Verona (16 Aprile); Vasto (30 Aprile); Piacenza (6 Maggio); Monza (14 Maggio); Torino (22 Maggio); Rimini (29 Maggio).

Le ultime due tappe si terranno alla ripresa dell’anno scolastico dopo la pausa estiva. Il format rimane invariato: nelle più belle piazze italiane saranno allestiti quattro campi (di dimensioni ridotte) da tennis, volley, calcio e rugby, ci sarà animazione, musica, gadget, una mattinata di sport e di spensieratezza. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del CONI.

L’evento è diventata negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo sport al mondo della scuola. Il suo successo è infatti scritto nei numeri: 23 edizioni in archivio, più di 230 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto circa 230 mila bambini coinvolti.