A Parigi la prima mostra dedicata a Coco Chanel

Il Palais Galliera celebra la grande stilista francese Coco Chanel con una retrospettiva che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera. Tra pezzi iconici e documenti d’archivio

A cura di Francesca Gastadi

Raffinata e visionaria, Coco Chanel ha dettato le regole di uno stile femminile senza tempo, tanto da definire, attraverso le sue creazioni, un vero e proprio manifesto della moda. ‘Gabrielle Chanel – Manifeste de Mode’ è infatti il titolo della prima retrospettiva che la città di Parigi dedica all’iconica stilista francese.

La mostra, allestita negli spazi da poco riaperti dopo i lavori di ampliamento del Palais Galliera, si propone di ricostruire il lungo percorso professionale di Chanel, raccontando per la prima volta al pubblico la nascita e l’evoluzione del suo stile, ma anche il grande contributo dato dalla stilista al mondo della moda.

Due filoni distinti guidano i visitatori alla scoperta del mondo Chanel, uno cronologico e uno tematico.

La prima parte, articolata in 10 capitoli ognuno dei quali accompagnato da un ritratto fotografico della stilista, racconta la storia di Chanel attraverso i momenti più importanti della sua carriera: dai capi che sono passati alla storia, come la famosa marinière in jersey del 1916 o i raffinati petites robes noires, al periodo della guerra e la chiusura della Maison – con l’unico indirizzo rimasto aperto al 31, rue Cambon – fino alla rivalità con Christian Dior e il grande ritorno alla couture nel 1954. Infine, un’intera sala è dedicata al punto di riferimento assoluto nella storia dell’alta profumeria nonché quintessenza dello spirito di Coco Chanel: il celebre N ° 5 creato nel 1921.

La seconda parte della mostra invita invece a ripercorrere la cifra stilistica più autentica della moda Chanel: dai leggendari tailleur in tweed alle le décolleté bicolore, dalla borsa matelassé 2.55 alla palette di colori rosso, bianco e oro amata dalla stilista fino alla bigiotteria e all’alta gioielleria essenziale per la definizione del suo stile.

Il percorso espositivo, visitabile fino al 14 marzo 2021, si snoda su un’area di 1.500 m² e annovera 350 pezzi tra foto, abiti e documenti d’archivio appartenenti alle collezioni Chanel e provenienti dai più celebri musei internazionali, tra i quali il Victoria & Albert Museum di Londra. La mostra è un invito alla scoperta di un universo femminile e di un’eleganza destinati a superare i confini del tempo perché, come diceva la stessa Coco: “La moda passa, lo stile resta”.