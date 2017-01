“Trump e Tsipras? Nessuna differenza nell’attuale mediocrazia”

“Evidentemente ho captato qualcosa, un malessere, che era nell’aria”. Commenta così il successo del suo saggio La mediocrazia, pubblicato anche in Italia, il filosofo canadese Alain Deneault.

Nel corso di un’intervista pubblicata su Il venerdì di Repubblica, il filosofo spiega cosa intende per mediocrazia e offre il suo identikit dell’uomo mediocre oggi.

Una situazione di malessere generale quindi in cui i mediocri hanno preso il potere.

“La mediocrazia fa sì che non ci sia più molta differenza tra Donald Trump e Alexis Tsipras. In ogni caso si applica un solo programma: sempre più capitali per le multinazionali e i paradisi fiscali, meno diritti per i lavoratori, meno soldi per il servizio pubblico. Queste scelte vengono presentate come ineluttabili e soprattutto come ragionevoli (…) Chi non si vuole allineare viene trattato da irragionevole, pericoloso, non realista. L’estremo centro cancella la distinzione tra destra e sinistra, si presenta come visione unica ed esclusiva, esprimendo intolleranza per tutto ciò che tenta di rappresentare un’alternativa. E non può essere messo in discussione anche se è distruttore dal punto di vista ambientale, socialmente iniquo e intellettualmente imperialista”.