Strategie di investimento in primo piano nel roadshow di M&G

L’ultima parte dell’anno di un 2018 movimentato attende alla prova consulenti finanziari e private banker, chiamati a gestire il patrimonio dei loro clienti. Per affrontare una congiuntura complicata è necessario avere strategie chiare. Le mette in primo piano, nel suo roadshow autunnale, M&G Investments. Venti incontri in giro per l’Italia con i professionisti dell’investimento durante i quali verrà offerto il punti di vista degli esperti di M&G e indicazioni su come trovare le migliori opportunità sui mercati.

Le tappe del roadshow di M&G

16 ottobre a Milano e Torino

17 ottobre a Udine, Biella, Padova e Asti

18 ottobre a Bologna e Firenze

23 ottobre a Pescara, Ancora e Bari

24 ottobre a Roma e Napoli

25 ottobre a Varese, Genova, Parma e Cagliari

30 ottobre a Bergamo, Brescia e Palermo

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.mandgitalia.it